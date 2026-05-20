Kaum Zeit zum Wundenlecken – 1. FC GAP und seine unbekannte Zukunft

Nach dem Abstieg muss der 1. FC schnell an einer besseren Zukunft feilen. Zum Ende der Saison stellen sich viele noch einmal die Frage, wie es so weit kommen konnte.
Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr. David Salcher schlendert mit seinem Vierbeiner um den Sportplatz des ASV Antdorf. Dort wird der Torwart in der kommenden Saison seinen Dienst verrichten. Bis dahin werden seine Erinnerungen vielleicht ein wenig verblasst sein, einen Tag nach dem bitteren Abstieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen aber schmerzte die Seele noch. Wer kann da bessere Aufbauarbeit leisten als ein Hund als treuer Begleiter?
In Freilassing musste der 35-Jährige noch ohne seine pechschwarze Schönheit auskommen. Obgleich er sie gut hätte gebrauchen können. Denn für Salcher war nach 68 Spielminuten Schluss. Auf dem Platz und im Leiberl des 1. FC. Ein Zwickerl plus Tritt in den Rasen – Feierabend. „Die Verletzung ist scheißegal“, kommentierte der Penzberger sein vorzeitiges Aus trotzig. „Aber wir sind abgestiegen, das tut weh – so wollte ich in Garmisch nicht aufhören.“
Mit Salcher verliert der FC eine seiner Galionsfiguren der vergangenen Jahre. Nicht immer verletzungsfrei, aber ein mehr als verlässlicher Rückhalt. Und – viel wichtiger – eine Führungsfigur in einer Mannschaft mit ansonsten eher flacher Hierarchie. Die ist weit mehr Grund für den Abstieg als die Qualität der einzelnen Spieler. Seit sich Moritz Müller für die SpVgg Unterhaching entschieden hat, klafft eine vulkangroße Mentalitätslücke im Team.
„Einen Stürmer und mentalen Leader in einer Person zu verlieren, ist nie leicht zu ersetzen“, bekennt Coach Stefan Schwinghammer. „Dass andere Spieler ihre Zeit brauchen, um da hineinzuwachsen, ist auch klar.“ Am Samstag war Schwinghammer multifunktional unterwegs, sprang in der Schlussphase gezwungenermaßen für Salcher ein. Für den 32-Jährigen war der Torhüterjob bekanntlich der Lehrberuf.
Mit Jakob Erhard, der zuletzt in England studierte, beäugte der künftige Ballfänger die Geschehnisse nahe der Salzburger Stadtgrenze. Auf dieser Position scheint der Club mit Erhard, Daniele do Rosario, Michael Stürmer und Jalal Khalil für zwei Herrenteams gut gerüstet zu sein. Viele andere Personalien sind hingegen noch ungeklärt. Einzig der Abgang von Christoph Schmidt steht fest. Die Zukunft anderer Fußballer ist in der Schwebe. Gleiches gilt für die Trainerfrage, wenngleich ein Verbleib Schwinghammers keinesfalls mehr ausgeschlossen ist. Stichwort: Herzensangelegenheit.
Arne Albl hielt sich am Samstag im Hintergrund, schlug nach Spielende zeitnah den Nachhauseweg ein. Der Vorsitzende weiß natürlich um seinen Beitrag am Ist-Zustand des Clubs. Ansorge – Schwinghammer – Abdo – Schwinghammer. Die glücklose Trainerrochade wirft einige Fragen auf. „Hat halt nicht funktioniert – fertig“, betont Albl. Zunächst war Wundenlecken angesagt, in die Analyse soll es demnächst gehen. Ein Aufstieg der Reserve wäre für die Neuausrichtung der Werdenfelser gewiss nicht abträglich. Schwinghammer spricht von einem „gesunden und tiefen Kader“, mit dem man in der Bezirksliga antreten wolle.
Dann womöglich auch mit Selvedin Mesanovic, dem Bomber der zweiten Mannschaft. Mehr eigene Leute, mehr Nachwuchs, gepaart mit punktuellen und gezielten externen Verstärkungen – das könnte der Plan sein. Sebastian Stechele und Quirin Wellenstein gehören fortan fest zum Kader, flankiert von Felix Andreitchenko und Philipp Bauer, zwei weiteren Kickern aus der U19. Emanuel Taffertshofer kehrt nach einer Operation – dann endlich schmerzfrei – zurück. Gleiches gilt für Angreifer Lukas Ende. Schwinghammer sagt: „Du kriegst schon etwas zusammen.“