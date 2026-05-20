Kaum Zeit zum Wundenlecken – 1. FC GAP und seine unbekannte Zukunft 1. FC GAP steigt ab von Oliver Rabuser · Heute, 09:31 Uhr · 0 Leser

Ihre Arbeit dürfte ab jetzt nicht weniger werden: (v.l.) Stefan Schwinghammer, Arne Albl und Thorsten Poniewaz müssen an der Neuausrichtung des 1. FC basteln. – Foto: Oliver Rabuser

Nach dem Abstieg muss der 1. FC schnell an einer besseren Zukunft feilen. Zum Ende der Saison stellen sich viele noch einmal die Frage, wie es so weit kommen konnte.

Sonntagnachmittag, kurz nach 15 Uhr. David Salcher schlendert mit seinem Vierbeiner um den Sportplatz des ASV Antdorf. Dort wird der Torwart in der kommenden Saison seinen Dienst verrichten. Bis dahin werden seine Erinnerungen vielleicht ein wenig verblasst sein, einen Tag nach dem bitteren Abstieg des 1. FC Garmisch-Partenkirchen aber schmerzte die Seele noch. Wer kann da bessere Aufbauarbeit leisten als ein Hund als treuer Begleiter? In Freilassing musste der 35-Jährige noch ohne seine pechschwarze Schönheit auskommen. Obgleich er sie gut hätte gebrauchen können. Denn für Salcher war nach 68 Spielminuten Schluss. Auf dem Platz und im Leiberl des 1. FC. Ein Zwickerl plus Tritt in den Rasen – Feierabend. „Die Verletzung ist scheißegal“, kommentierte der Penzberger sein vorzeitiges Aus trotzig. „Aber wir sind abgestiegen, das tut weh – so wollte ich in Garmisch nicht aufhören.“

Schwinghammer musste wieder ins Tor Mit Salcher verliert der FC eine seiner Galionsfiguren der vergangenen Jahre. Nicht immer verletzungsfrei, aber ein mehr als verlässlicher Rückhalt. Und – viel wichtiger – eine Führungsfigur in einer Mannschaft mit ansonsten eher flacher Hierarchie. Die ist weit mehr Grund für den Abstieg als die Qualität der einzelnen Spieler. Seit sich Moritz Müller für die SpVgg Unterhaching entschieden hat, klafft eine vulkangroße Mentalitätslücke im Team. „Einen Stürmer und mentalen Leader in einer Person zu verlieren, ist nie leicht zu ersetzen“, bekennt Coach Stefan Schwinghammer. „Dass andere Spieler ihre Zeit brauchen, um da hineinzuwachsen, ist auch klar.“ Am Samstag war Schwinghammer multifunktional unterwegs, sprang in der Schlussphase gezwungenermaßen für Salcher ein. Für den 32-Jährigen war der Torhüterjob bekanntlich der Lehrberuf.