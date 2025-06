Kaum Zeit zum Durchschnaufen: Olching muss nach zehn Jahren wieder in Bezirksliga ran

Der bittere Abstieg aus der Landesliga ist noch keinen Monat alt, da stehen die Fußballer des SC Olching schon wieder auf dem Trainingsplatz.

Denn was ein verkorkster Saisonstart anrichten kann, das haben die Olchinger in der vergangenen Spielzeit selbst erlebt. Unter dem damaligen Cheftrainer Andreas Zorn fand der SCO zunächst überhaupt nicht in die Spur. Aus den ersten zwölf Spielen holten die Amperstädter nur sechs Punkte – oder wie es Mayer vorrechnet: „Nach einem Drittel der Saison hatten wir gerade mal ein Siebtel der Punkte, die es für den Klassenerhalt braucht.“ Verein und Trainer zogen die Reißleine und Mayer wurde vom Co- zum Cheftrainer befördert.

Hinter den Olchingern liegt nur eine kurze Sommerpause. Die zusätzlichen zwei Wochen Relegation haben dem SCO kaum Zeit zum Durchschnaufen gelassen. Dennoch hat SCO-Trainer Felix Mayer nicht den Eindruck, als würde der Abstieg noch in den Köpfen seiner Spieler herumspuken. Allerdings hat der Coach auch noch nicht alle seine Spieler zur Verfügung, einige von ihnen sind noch im Urlaub. Einen Vorwurf macht ihnen der Trainer deshalb aber nicht – im Gegenteil. „Besser sie erholen sich jetzt gescheit, als dass sie sich von Anfang an in der Saison nur dahinschleppen.“

Olching – Ein Jahrzehnt lang war der SC Olching fester Bestandteil der Landesliga. Das ist nun Geschichte. Nach dem dramatischen Aus in der Relegation müssen die Amperstädter in der kommenden Saison eine Liga tiefer ran. Die Vorbereitung dafür läuft bereits auf Hochtouren.

Der stabilisierte die Mannschaft zwar mit vier 1:1-Unentschieden in Serie. Und doch plagt ihn nach der Saison die Frage: „Was wäre möglich gewesen, wenn wir eins davon gewonnen hätten?“ Denn für ihn ist der zu späte Beginn der Olchinger Erfolgsserie ein Knackpunkt auf dem Weg zum Abstieg. „Die Hypothek vom Saisonbeginn musst du erst einmal gut machen.“ Als der SCO dann doch langsam in Schwung kam – insbesondere nach der Winterpause – habe man eine „für Olchinger Verhältnisse gute Runde gespielt“, so Mayer. Ein Spitzenteam nach dem anderen biss sich an den Amperstädtern die Zähne aus.

Zu viele Patzer gegen direkte Konkurrenten

Doch ausgerechnet gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf tat sich der SCO weiter schwer. Im Saisonendspurt setzte es nacheinander Niederlagen gegen Kaufering, Wertingen und Aystetten. „Da muss ich mich an die eigene Nase packen“, gesteht Mayer. Er habe die Pleite in Kaufering zunächst nur als einen Ausrutscher betrachtet und deshalb gegen Wertingen an der bis dato bewährten Taktik festgehalten. Aber erst als auch in diesem Spiel und im folgenden Duell gegen Aystetten keine Punkte heraussprangen, erkannte der Coach: „Wir tun uns schwer gegen Mannschaften, die nicht Fußball spielen wollen.“ Er meine das ohne Vorwurf. Das Olchinger Pressing lief ins Leere gegen Teams, die den Ball einfach lang rausschlugen. „Da hätte ich früher reagieren müssen“, gibt sich Mayer selbstkritisch.

Gegen Ehekirchen tat er das, der Erfolg kehrte zurück – doch es war zu spät. Olching musste in die Relegation. Und auch wenn man im Elfmeterschießen die erste Hürde Thalhofen erfolgreich nahm, stand nach dem 0:1 und 0:0 gegen Stätzling der Gang in die Bezirksliga fest.

Vorfreude auf die Bezirksliga

Dieser blickt Mayer jetzt mit Vorfreude entgegen. Neue Gegner, aber auch altbekannte Kontrahenten wie Gilching oder das Stadtderby gegen Geiselbullach warten auf den SCO. Und diesmal wollen die Olchinger von Beginn an Gas geben, denn klar ist laut Mayer auch: „Als Absteiger muss man einen gewissen Anspruch haben.“ Und er schiebt vielsagend hinterher: „Es ist gut, Ambitionen zu haben.“ (Thomas Benedikt)