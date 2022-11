Das Gemeindeduell zwischen Geesdorf und Abtswind endete im Hinspiel ohne Sieger (1:1). – Foto: Hans Will

»Kaum wettbewerbsfähig«: Geesdorf funkt S.O.S. - und das vor dem Derby 19. Spieltag in der Bayernliga Nord - Samstag: Aufsteiger vermeldet vor dem Nachbarduell mit Abtswind akuten Personalnotstand +++ Formstarke Staufer vor Oberpfalz-Duell +++ DJK Bamberg weiter im Aufwind?

Die Bayernliga Nord ächzt unter dem langen Fußballjahr. Die Kader dünnen sich aus. Der 1. SC Feucht musste sein Freitagsspiel deshalb bereits verlegen (FuPa berichtete). Nicht nur bei den Mittelfranken ist die Personallage angespannt. Praktisch überall häufen sich die Verletzten und Kranken. Besonders hart erwischt hat des Aufsteiger Geesdorf. Abteilungsleiter Simon Weiglein funkt S.O.S. - und das vor dem Gemeindederby gegen den TSV Abtswind. Aber das ist nicht alles vom 19. Spieltag in der Bayernliga Nord. U.a. will die DJK Bamberg am Samstag seinen Aufwärtstrend fortsetzen, Neumarkt das verhindern. Zudem empfangen die formstarken Donaustaufer die DJK Ammerthal zum Oberpfalz-Duell. Und ja, das Gipfeltreffen steht auch noch an, über das hat FuPa aber gesondert berichtet.

Simon Weiglein (Abteilungsleiter, Geesdorf): "Wir haben derzeit mit massiven Personalproblemen zu kämpfen, weshalb wir kaum wettbewerbsfähig sind. Es fehlt inzwischen fast der halbe Kader und Besserung ist derzeit auch nicht in Sicht. Für uns geht es deshalb lediglich darum, uns bestmöglich aus der Affäre zu ziehen, denn bei all den Umständen kann man diesem Spiel einfach keinen größeren Stellenwert beimessen. Ich hoffe, wir können den Kader mit ein paar Spielern aus der 2. Mannschaft auffüllen." Personal: Maximilian Humpenbauer, Paul Häfner, Marius Wiederer, Vincent Held, Fabio Feidel, Noah Vasilev, Shawn Hilgert, Jonas Münzberg und Maximilian Kaiser fallen aus. Thorsten Götzelmann (Sportlicher Leiter, Abtswind): "Am Wochenende geht es nach Geesdorf. Für uns das absolute Derby. Hier zählen andere Gesetze. Es wäre fatal, wenn wir hier auf die Platzierung schauen würden. Im Hinspiel hat Geesdorf uns den Schneid abgekauft. Ich gehe davon aus, dass unsere Jungs versuchen werden, ab der ersten Sekunde das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen." Personell: Max Hillenbrand zählt wieder zum Kader. Im Gegensatz zu den langzeitverletzten Nicolas John und Markus Bauer. Auch Kapitän Michael Herrmann ist weiter verletzt.

Stefan Wagner (Trainer, Donaustauf): "Die Stimmung im Stauf-Lager ist sehr positiv." Personal: Einige Stammkräfte werden ausfallen. Johannes Geitner (Co-Trainer, Ammerthal): "Mit Donaustauf erwartet uns eine qualitativ herausragend bestückte Mannschaft, die nach einer kurzen Ergebniskrise zu alter Stärke gefunden hat und sicherlich alles daran setzten wird, den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Auch wenn also die Trauben am Fuße der Walhalla hoch hängen, wollen wir an die gezeigte Leistungssteigerung der vergangenen Woche anknüpfen und einen ähnliches Spiel wie in der Vorrunde abliefern." Personal: Es wird sich erst kurzfristig am Samstag entscheiden, wer auflaufen kann, da einige Spieler angeschlagen sind.

Christoph Jank (Trainer, Regensburg): "Unser Ziel bei unserem Heimspiel gegen die SpVgg Bayern Hof ist, dominant in allen Phasen des Spiels aufzutreten." Personal: Donlan Osei-Tutu und Benedikt Köppel befinden sich im Lazarett. Mikheil Sajaja (Trainer, Hof): "Die Stimmung der Spieler ist gut und die Mannschaft ist voll motiviert, obwohl wir noch immer das Problem mit verletzten Spielern haben und die momentane Trainingsteilnahme nicht hoch ist. Die Jungs ziehen trotzdem durch, unterstützen sich gegenseitig, vor allem die verletzten und aus der Verletzungszeit zurückgekommenen Spieler. Das ist die Hauptsache. Wie jede Mannschaft setzt sich auch unsere das Ziel, jedes Spiel gewinnen zu wollen. Am Ende steht natürlich auch immer die Frage, ob die angebotene Leistung ausreichend war, oder auch nicht. Letztendlich gehen die Jungs mit einer gesunden Einstellung in jedes Spiel – unabhängig gegen welche Mannschaft gespielt wird, egal ob besser oder schlechter: Unser Ziel ist es zu gewinnen und ein gutes Spiel zu liefern."

Personal: Es sind noch immer wichtige Spieler verletzt oder angeschlagen. Wie bereits bekannt, fallen weiter viele Offensivspieler aus.

Laut FuPa-Powerranking ist der SV Donaustauf aktuell die formstärkste Mannschaft der Bayernliga Nord. – Foto: Florian Würthele

Dominic Rühl (Trainer, Neumarkt): "Die Stimmung ist soweit gut. Trotz der vergangenen Ergebnisse und der Tabellensituation herrscht Optimismus alsbald wieder Erfolgserlebnisse erleben zu können. Und dafür werden wir am Samstag auch wieder alles geben. Wir haben viele Gespräche geführt und an Stellschrauben gedreht, sodass wir uns - losgelöst vom Druck - auf Bamberg gut vorbereiten konnten. Wir wollen unsere Tugenden wieder auf den Platz bekommen und dabei konzentriert, fokussiert, leidenschaftlich und mit Freude das Spiel bestreiten." Personal: Die Lage hat sich verschärft. Andreas Baumer (Trainer, Bamberg): "Die Stimmung ist aktuell gut. Wir konnten in den vergangenen beiden Spielen zeigen, dass der Trend nach oben zeigt. Die Mannschaft hat eindrucksvoll gezeigt, was in ihr steckt. Daher wollen wir in Neumarkt an die beiden Zu-Null-Spiele anknüpfen, gegen den Ball stabil stehen, Fehler vermeiden und mit Ball unser Spiel durchbringen. Gelingt uns das, können wir in der Oberpfalz was mitnehmen." Personal: Aktuell ist es schwierig. Der ein oder andere Spieler hat Probleme, daher muss das Abschlusstraining abgewartet werden. Sicher nicht dabei sind Timo Slawik, Marco Haaf, Alessio Faenza, Pascal Schneider und Dominic Fischer.