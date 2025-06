Kaum Überraschungen bei Liga-Einteilung zur Saison 2025/26 Fußball im Kreis Zugspitze

Die Einteilung der Ligen im Kreis Zugspitze wurde am Montag veröffentlicht. Sechs Landkreis-Teams starten in der Kreisklasse 2, Holzkirchen II und Föching spielen in A-Klasse 3.

Landkreis – Anfang August beginnt für die ersten Landkreis-Mannschaften unterhalb der Bezirksliga die Fußball-Saison 2025/26. Bereits eine Woche vorher starten der SV Miesbach und der TuS Holzkirchen in der Bezirksliga in die neue Runde. In der Kreisliga ist der Landkreis nach dem Abstieg des FC Real Kreuth nicht mehr vertreten. Dafür finden sich sechs Teams aus der Region in der Kreisklasse 2 wieder.

Fast reine Landkreis-A-Klasse 4

Dort treten in der neuen Spielzeit Absteiger Kreuth, der TSV Otterfing, die DJK Darching, der FC Rottach-Egern, die SG Hausham und Aufsteiger TSV Weyarn an. Diese Teams treffen auf die „alten Bekannten“ aus Ascholding/Thanning, Bad Tölz (SV und Rot-Weiß), Absteiger Brunnthal, Gaißach/Wackersberg, die beiden Geretsrieder Teams FF und ASC, der aus der Kreisklasse 3 in die Gruppe 2 gerutscht ist, sowie Grünwald II und die SG Reisach. Damit treten 15 Teams in der Kreisklasse 2 an. Gespielt wird mit einem 16er-Schlüssel – damit ist jedes Team einmal pro Halbrunde spielfrei.

„Bis auf den ASC war das so vorhersehbar, und es gibt keine Überraschungen“, sagt Rottachs Trainer Bernhard Gruber. Otterfings Abteilungsleiter Dominik Urban erklärt: „Wir nehmen es wie es kommt, freuen uns aber auf jeden Fall, dass wir ein Derby mehr haben.“

In der A-Klasse 4 wird ein 14er-Schlüssel angewendet. Da dort 13 Vereine vertreten sind, hat ebenfalls jede Mannschaft einmal spielfrei. „Absolute Priorität haben die gemeinsamen Heimspiele“, erklärt Kreis-Spielleiter Heinz Eckl. Die reine Landkreis-A-Klasse 4 fand in der vergangenen Spielzeit viel Zuspruch. Die heimischen Mannschaften können sich wieder auf zahlreiche Derbys freuen. Eine reine Landkreisliga wird es in der Saison 2025/26 zwar nicht geben, jedoch ist die Kreisliga-Reserve aus Lenggries das einzige Team außerhalb des Landkreises.

Holzkirchen II mit Föching in A-Klasse 3

Neben dem SC ist auch die Zweitvertretung des TSV Weyarn als B-Klassen-Aufsteiger ein neues Gesicht in dieser Liga. „Es ist wieder eine schöne Liga mit vielen Freunden sowie prestigeträchtigen Duellen – für uns vor allem gegen Wörnsmühl und Miesbach“, meint Irschenbergs Abteilungsleiter Lorenz Juffinger. Außer den Abstiegen des SV Bayrischzell und der SG Waakirchen/Schaftlach in die B-Klasse sowie dem Aufstieg von Weyarn I gibt es keine weiteren Veränderungen in der A-Klasse 4.

„Die Einteilung ist eigentlich, wie wir es erwartet hatten. Ich hätte nur Holzkirchen II für die zweite Lenggrieser Mannschaft vermutet“, erklärt SC Wall-Trainer Peter Escher. Sein Verein hat zur neuen Saison zudem eine Zweite Mannschaft angemeldet, die in der C-Klasse 3 angreifen wird.

Der TuS Holzkirchen II und die SF Föching müssen dagegen in der vermeintlich unattraktiveren A-Klasse 3 antreten und teils weite Wege auf sich nehmen. Die Föchinger, die in der abgelaufenen Saison als Aufsteiger auf einem Mittelfeldplatz klar die Klasse halten konnten, kennen die Liga und die zugehörigen Vereine bereits aus dem Vorjahr. Die Holzkirchner Zweitvertretung ist als Kreisklassen-Absteiger hingegen neu in der Liga. Mit der Kreisklassen-Reserve der DJK Darching musste sich ein weiteres Landkreisteam aus dieser A-Klasse verabschieden und möchte in der reinen Landkreis-B-Klasse 4 den Wiederaufstieg schaffen.