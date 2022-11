Kaum Stolpergefahr im Spiel gegen das Schlusslicht Teaser GL GI/MR: +++ Der VfB Wetter ist siegesgewiss, weil er gewiss mit der richtigen Einstellung antritt. Bauerbach und Schröck schöpfen Mut aus starken Trainingsleistungen +++

MARBURG/WETTER - Bestenfalls den dritten Platz verteidigen will Fußball-Gruppenligist VfB Wetter am Samstag (16 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Kesselbach/Odenhausen/Allendorf. Der SV Bauerbach sollte am Sonntag (15 Uhr) zu Hause den MTV Gießen schlagen, um Kontakt zur erweiterten Spitzengruppe zu halten. Für den FSV Schröck geht es am Sonntag (16 Uhr) beim Tabellennachbarn in Bicken darum, Distanz zur gefährdeten Zone zu wahren.