Kaum Siege: Frauen des FC Ostereistedt/Rhade vor schwerer Rückrunde

Schon vor der Saison war klar, es könnte eine schwierige Spielzeit für die FC-Frauen werden. Wichtige Leistungsträgerinnen hatten die Elf verlassen, junge Spielerinnen waren hinzugekommen. „Bei uns fand ein kleiner Umbruch statt“, so Trainer Michael Ehlers.

In der Bezirksliga ist die Lage so: Es gibt die drei Spitzenteams und die anderen. Wobei die Leistungsunterschiede zwischen den Teams jenseits der ersten drei Plätze gar nicht so groß sind. „Gegen die drei Spitzenteams Anderlingen, Beckedorf und Ritterhude mussten wir deutliche Niederlagen einstecken. In den anderen Partien war es in der Regel enger. Da mussten wir schon einige bittere Niederlagen hinnehmen“, so der FC-Coach, der hinzufügt: „In einigen Spielen wären für uns mehr Punkte drin gewesen.“

Am Ende gelangen den FC-Frauen im Laufe der Hinrunde nur zwei Erfolge gegen das Schlusslicht Wingst und Tiste, hinzu kamen zwei Remis. Mit acht Punkten rangiert das Ehlers-Team damit - mit vier Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz - auf dem vorletzten Platz der Tabelle. „Was die bisherige Punktausbeute betrifft, können wir nicht zufrieden sein“, so der FC-Coach. „Klar wird es für uns schwer, den Klassenerhalt zu schaffen. Aber wir geben nicht auf.“