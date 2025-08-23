Kaum lösbare Aufgabe für SG Adlhausen/Langquaid II bei TS Mainburg

Eine zweiwöchige Pause gab es für die Mannschaften in der A-Klasse Mainburg, ehe es nun am 4. Spieltag in der deutlich ausgeglichener gewordenen Liga mit Volldampf weitergeht. Bei der Spielgemeinschaft von der Laaber werden dabei höchst unerfreuliche Erinnerungen wach, denn gegen TürkSpor Mainburg erlebte sie in der letzten Saison mit 1:8 und 0:9 zwei Debakel. Das von Ömer Tan betreute Team hatte in der Sommerpause zahlreiche Ab- und Zugänge zu verzeichnen - vor allem mit dem HSV Rottenegg wurde ein reger Austausch betrieben - und liegt nun mit einer Vier-Punkte- und positiven Torbilanz derzeit auf dem achten Rang. Auffälligster Akteur der Holledauer, die vor allem in spielerischer Hinsicht zu beeindrucken wissen, ist bisher die Neuverpflichtung Emre Arslan mit zwei Treffern und zwei Assists.

Drei Spiele, drei Niederlagen, doch so ernüchternd wie die Bilanz hier aussieht, ist sie keineswegs, denn die Schuster-/Niedermeier-Mannen zeigten sich weitgehend auf Augenhöhe mit ihren Kontrahenten und haben im Vergleich zum Vorjahr deutlich an Format gewonnen.

Gut tun ihr sicherlich die beiden Neuzugänge und die Frischlinge von den A-Junioren, die freilich die Ruhe und Führungsqualitäten einiger Routiniers wie Schlussmann Lukas Pernpaintner und John Schlüter brauchen können. Um punkten zu können, müsste der Knoten in der Offensivabteilung platzen, was bisher zu selten der Fall war. Zwei magere Treffer spiegeln die Schwierigkeiten zumindest in der vordersten Reihe wider. Aber das SG-Trainergespann Rainer Schuster / Raphael Niedermeier geht mit Optimismus an das schwierige Unterfangen, zumal die drei Urlauber Jakub Kusiak, Polat Ötgün und Gent Zekoli wieder zum Team stoßen. Und der junge Lizenz-Trainer Raphael Niedermeier, der auch als Spieler eingreift, meint im Vorfeld: "Wir haben einen Kader, der an guten Tagen mit jder Mannschaft mithalten und auch punkten kann. Klare Favoriten sind in dieser Begegnung aber die Holledauer.