Kaum Interesse an Zugspitz-Meisterschaft – Spielgruppen West und Mitte jeweils nur mit acht Teams In der Gruppe Nord gibt es zehn Teilnehmer

Landkreis – Allerdings ist das Interesse der Vereine an den Turnieren im Kreis sehr verhalten. In der Gruppe Nord, die bereits am vergangenen Wochenende ihr Turnier spielte, sind zehn Teams dabei. Acht Mannschaften gehen in der Spielgruppe Mitte am 10. Dezember in der Penzberger Wellenbadhalle an den Start. In der Spielgruppe West sind in diesem Jahr auch nur acht Teams gemeldet.

„Die Teilnehmerzahlen waren schon vor Corona seit Jahren rückläufig“, berichtet Kreisspielleiter Heinz Eckl. „In anderen Kreisen ist der Schwund noch größer“, ergänzt Eckl, der daher im Kreis Zugspitze die sonst üblichen Endrunden gestrichen hat. Somit gibt es in der Gruppe West, Mitte und Nord – in der Gruppe Ost meldete sich nur der ASC Geretsried, der in der Mitte spielen wird – nur ein einziges Turnier, in dem die Teilnehmer am Zugspitz-Finale ermittelt werden. Dieses Endturnier mit zehn Mannschaften findet am Samstag, 17. Dezember, in Penzberg statt.