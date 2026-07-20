Kaum Bewegung im Kader Aufsteiger Neuental/Jesberg hält sein Team größtenteils zusammen von red · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Foto Schwalm-Eder Amateurfussb

Die SG Neuental/Jesberg geht mit einem weitgehend eingespielten Kader in das Abenteuer Gruppenliga. Wie Hessensport24 berichtet, haben nahezu alle Spieler ihre Zusage für die Saison 2026/27 gegeben. Der Aufsteiger ergänzt seine Mannschaft lediglich punktuell und kann damit auch in der höheren Spielklasse auf das Gerüst der erfolgreichen Vorsaison bauen.

Die breite personelle Basis ist für die Spielgemeinschaft besonders wichtig, da sie auch in der kommenden Saison drei Seniorenmannschaften in der Gruppenliga, der Kreisliga A und der Kreisliga B stellt. Der Verein sieht sich damit sowohl in der Spitze als auch in der Breite gut aufgestellt. Drei Verstärkungen für den Aufsteiger Neben dem bereits bekannt gegebenen Torhüter Jannik Itzenhäuser wechseln Fabian Große und Dominic Thomas nach Neuental und Jesberg. Große kehrt nach seiner Zeit bei der SG Englis/Kerstenhausen/Arnsbach zu seinem früheren Verein zurück. Thomas kommt von der SG Dillich/Nassenerfurth/Trockenerfurth.

Beide Neuzugänge bringen Erfahrung mit und verfügen bereits über Verbindungen zur Region und zum Vereinsumfeld. Die Verantwortlichen setzen damit nicht auf einen größeren Umbruch, sondern auf Spieler, die sportlich und menschlich in die bestehende Struktur passen sollen. Aus der eigenen Jugend rückt zudem Felix Freund in den Seniorenbereich auf. Der Nachwuchsspieler soll zunächst in den Reservemannschaften Einsatzzeit erhalten und schrittweise an die Anforderungen des Seniorenfußballs herangeführt werden.