Kaulsdorf gewinnt Topspiel am grünen Tisch - Europameisterin hört auf

26.05. +++ Vertragsverlängerungen bei der VSG Altglienicke

Die VSG Altglienicke hat zwei Säulen weiter an sich gebunden. Dan Twardzik bleibt dem Verein erhalten und wird Co-Trainer von Ersan Parlatan. Twardzik hatte das Team nach dem Aus von Semih Keskin bis Saisonende geführt. Mit Philip Türpitz bleibt auch der Kapitän mindestens ein weiteres Jahr an Bord.

26.05. +++ Ajvazi unterschreibt Profivertrag

Hertha BSC hat Dion Ajvazi mit einem Profivertrag ausgestattet. Der 21-Jährige wechselte 2017 vom BFC Dynamo in die Akademie der "Alten Dame", durchlief die Nachwuchsteams und ist mittlerweile Stammspieler in der U23. Am 15. Spieltag der nun abgelaufenen Saison stand er zudem erstmals im Profikader.

23.05. +++ Tennis Borussia gibt Amputierten-Team ab

TeBe muss sich vorerst aus dem Amputierten-Fußball zurückziehen. Demnach konnten die notwenigen organisatorischen und finanziellen Mittel nicht abgesichert werden. Das Team wird vom BFC Preussen übernommen, der damit in die morgen startende fünfte Saison der Amputierten-Fußball-Bundesliga startet.

23.05. +++ Hertha 03 bindet Talent

Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf hat Fabian Bunger mit einem Vertrag für die erste Mannschaft ausgestattet. Der 18-Jährige wechselte 2024 von Hertha BSC in die U19 der Zehlendorfer, debütierte am letzten Regionalligaspieltag gegen Hertha BSC II in der ersten Mannschaft, in die er nun fest aufrückt.