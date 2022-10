Kaulsdorf entscheidet Pokalderby für sich

Spielbericht von Christian Eberhardt

In einem mit Spannung erwarteten Derby setzt sich das Heimteam aus Kaulsdorf am Ende mit 2:0 durch. Dank eines Doppelpackes von Julian Esefeld qualifizierte sich das Team für die nächste Runde. In der 1 Halbzeit hatte das Team um Trainer Daniel Walther gute Chancen um in Führung zu gehen. Einmal hielt Saalfeld Keeper Augustin den Ball, ein weiteres Mal ging der Ball über das Tor. Der Gast aus Saalfeld hatte Schwierigkeiten, sich Chancen zu erarbeiten. In der Liga schlug man die TSG noch mit 1:0. Als sich die Fans schon mit einem 0:0 abgefunden hatten, pfiff Schiri Schröter in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Kaulsdorf, den Julian Esefeld sicher zum 1:0 verwandelte.

In der 2 Halbzeit zeigte sich der Gast aus Saalfeld verbessert, allerdings gelang es Ihnen erneut nicht, das Spiel zu dominieren. In der 70 Minute erspielte sich der FC gute Chancen zum Ausgleich. Ein Pass zu Joe Wolfram landete allerdings nicht im Tor. Max Wolschendorf schoss den Ball über das Tor.

Kaulsdorf hatte danach 2 klare Chancen das Spiel zu entscheiden, nutzte die Chancen aber nicht, sodass es bis zum Schluss spannend blieb. In der 88 Minute wurde das Spiel hitzig. Nach einem Foulspiel kam es zur Rudelbildung, die nicht ohne Folgen blieb. Erik Sauer und Trainer Karsten Rosenbusch sahen die Rote Karte ebenso auch Kaulsdorfs Kapitän Marius Jahn.

Als der FC alles nach vorne warf, verloren sie bei eigenem Eckball den Ball, sodass Esefeld den Ball bekam und ins leere Tor zum 2:0 einschub.