Kaufungen will nachlegen – Derbyfieber in Rothwesten

Vor allem die Gastgeber haben sich zuletzt stabilisiert und sind seit acht Spielen ungeschlagen. Torwart Jan Schulz spricht von einer Phase, die „fast optimal“ verlaufe. „Aktuell zeichnet uns besonders unsere Defensive aus. Wir verteidigen sehr stabil und sind nach vorne immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich“, sagt der 27-Jährige. Auch innerhalb der Mannschaft sei in den vergangenen Monaten noch einmal etwas gewachsen: „Wir sind alle motiviert, die letzten drei Spiele erfolgreich zu gestalten und noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle gut zu machen.“ Vor Baunatal warnt Schulz dennoch ausdrücklich. „Eintracht Baunatal ist in meinen Augen ein wenig hinter den Erwartungen geblieben. Allerdings haben sie zuletzt gute Ergebnisse erzielt“, sagt er. Entscheidend sei vor allem die individuelle Qualität des Gegners: „Eintracht besitzt eine Reihe von Topspielern, welche uns alles abverlangen werden.“

Auch bei den Großenrittern ist der Anspruch klar formuliert. Spielertrainer Tobias Oliev beschreibt die Lage knapp, aber eindeutig: „Die Stimmungslage bei uns ist aktuell sehr gut. Die Mannschaft ist gut drauf und hat Spaß am Fußball.“ Mit Blick auf die Tabelle ergänzt er: „Gerne würden wir uns tabellarisch noch um den ein oder anderen Platz verbessern und da ist Kaufungen ein direkter Konkurrent.“

Viel spricht daher für ein enges Spiel. Kaufungen bringt Stabilität und Selbstvertrauen mit, Baunatal den erklärten Willen, im Saisonendspurt noch Boden gutzumachen.

Derby statt Tabellenlogik