Kaufungen will nachlegen – Derbyfieber in Rothwesten

Unter der Woche stehen in der Gruppenliga Kassel 2 zwei Nachholspiele auf dem Programm, die auf ganz unterschiedliche Weise Spannung versprechen. Der SV Kaufungen 07 empfängt Eintracht Baunatal zu einem Duell zweier Mannschaften, die ihre Rückrunde mit einem weiteren Erfolg untermauern wollen. Beim TSV Rothwesten steigt dagegen das Derby gegen den SV Espenau, das sich trotz der klaren Tabellenkonstellation kaum allein über Zahlen erklären lässt.
Duell auf Augenhöhe
Im Lossetalstadion wartet am Dienstagabend ein Duell, das mehr Brisanz birgt, als der Blick auf Rang sieben und Rang neun zunächst vermuten lässt.
Vor allem die Gastgeber haben sich zuletzt stabilisiert und sind seit acht Spielen ungeschlagen. Torwart Jan Schulz spricht von einer Phase, die „fast optimal“ verlaufe. „Aktuell zeichnet uns besonders unsere Defensive aus. Wir verteidigen sehr stabil und sind nach vorne immer wieder in Umschaltmomenten gefährlich“, sagt der 27-Jährige. Auch innerhalb der Mannschaft sei in den vergangenen Monaten noch einmal etwas gewachsen: „Wir sind alle motiviert, die letzten drei Spiele erfolgreich zu gestalten und noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle gut zu machen.“ Vor Baunatal warnt Schulz dennoch ausdrücklich. „Eintracht Baunatal ist in meinen Augen ein wenig hinter den Erwartungen geblieben. Allerdings haben sie zuletzt gute Ergebnisse erzielt“, sagt er. Entscheidend sei vor allem die individuelle Qualität des Gegners: „Eintracht besitzt eine Reihe von Topspielern, welche uns alles abverlangen werden.“
Auch bei den Großenrittern ist der Anspruch klar formuliert. Spielertrainer Tobias Oliev beschreibt die Lage knapp, aber eindeutig: „Die Stimmungslage bei uns ist aktuell sehr gut. Die Mannschaft ist gut drauf und hat Spaß am Fußball.“ Mit Blick auf die Tabelle ergänzt er: „Gerne würden wir uns tabellarisch noch um den ein oder anderen Platz verbessern und da ist Kaufungen ein direkter Konkurrent.“
Viel spricht daher für ein enges Spiel. Kaufungen bringt Stabilität und Selbstvertrauen mit, Baunatal den erklärten Willen, im Saisonendspurt noch Boden gutzumachen.
Derby statt Tabellenlogik
Das zweite Nachholspiel am Mittwochabend lässt sich nur bedingt mit einem Blick auf die Tabelle erklären. Die Ausgangslage spricht zwar klar für Rothwesten, das sich mit 34 Punkten im unteren Mittelfeld bewegt, während Espenau mit nur fünf Zählern abgeschlagen Letzter ist.
Beim TSV will man sich davon allerdings nicht täuschen lassen. Spielertrainer Ullrich Siewert macht deutlich, dass in solchen Begegnungen andere Maßstäbe gelten. „Wir sind sehr froh, wie die Saison jetzt gelaufen ist. Ein paar Pünktchen mehr hätten es schon sein können, aber wir sind eine super Truppe, wo menschlich vieles zusammenpasst“, sagt der 39-Jährige. Vor dem Duell mit Espenau rückt das jedoch in den Hintergrund. „Derbys haben immer ihre eigenen Gesetze, daher sagt die Tabelle da gar nichts aus“, betont Siewert.
Bei Espenau ist die Lage deutlich angespannter. Trainer Patrick Dürrbaum muss weiter mit erheblichen personellen Problemen umgehen: „Wir haben durch Verletzungen und Urlaub arge Personalprobleme. Dass wir das Spiel gegen Sandershausen absagen mussten, entspricht nicht unserem Naturell, war aber mit nur neun verfügbaren Spielern nicht anders möglich.“ Auch für Mittwoch bleibe die Situation schwierig, „wobei der Kader jetzt steht“. Dürrbaum erwartet trotzdem einen unangenehmen Gegner: „Rothwesten schätze ich als spielstarken Gegner mit gefährlichen Einzelspielern ein.“ Große Ziele formuliert er vor dem Derby nicht mehr: „Für uns geht es jetzt nur noch darum, die Serie sauber zu Ende zu spielen.“
Auf dem Papier ist die Rollenverteilung damit eindeutig. Im Derby aber dürfte sie weit weniger zählen, als es die Tabelle vermuten lässt.