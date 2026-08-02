Kaufungen und Sandershausen dominieren den Auftakt

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Der erste Spieltag der Gruppenliga Kassel 2 hat gleich mehrere deutliche Ergebnisse gebracht. SV Kaufungen 07 zerlegte den TSV Wolfsanger, Aufstiegsfavorit TSG Sandershausen fertigte den TSV Rothwesten ab. Einen bemerkenswerten Auftakterfolg feierte Aufsteiger TuSpo Nieste, der nur wenige Tage nach der 0:4-Niederlage im Kreispokal bei der TSG Wilhelmshöhe gewann.

Kaufungen überrollt Wolfsanger

Kaufungen benötigte nur wenige Minuten, um die Richtung vorzugeben. Leon Stolfo traf bereits in der achten Minute und erhöhte nach 26 Minuten auf 2:0. Nur eine Minute später legte Neuzugang Kevin van der Veen den dritten Treffer nach. Daniel Križanović verkürzte zwar für Wolfsanger, nach der Pause brachen die Gäste jedoch vollständig auseinander. Ben Buhse, Dennis Kahl und zweimal Tobias Boll schraubten das Ergebnis auf 7:1. Kaufungen war von Beginn an überlegen und nutzte die zahlreichen individuellen Fehler der Gäste konsequent. Für Wolfsangers neuen Trainer Manuel Maresca endete der erste Ligaspieltag damit in einem Debakel.

Nieste dreht die Vorzeichen um

Nur wenige Tage nach dem deutlichen Pokalaus gegen Wilhelmshöhe gelang Nieste an gleicher Stelle die passende Antwort. Fynn Dröse vollendete in der 37. Minute einen gut ausgespielten Angriff zur Führung. Kurz vor der Pause wurde Wilhelmshöhes Thomas Kühn des Feldes verwiesen. Trotz der Unterzahl kamen die Gastgeber durch Mattes Butz zum Ausgleich und wirkten anschließend zeitweise sogar griffiger. Nieste schlug jedoch spät zurück. Erst verwertete Paale Driesen eine Vorlage von Dröse zum 2:1, dann tauschten beide in der Nachspielzeit die Rollen: Driesen bereitete vor, Dröse vollendete zum 3:1. Der Aufsteiger belohnte sich damit für einen konzentrierten Auftritt und einen starken Schlussspurt. Sandershausen untermauert seine Ambitionen

Auch Sandershausen ließ zum Auftakt keinen Zweifel an ihren Aufstiegsabsichten. Schon nach fünf Minuten brachte Thomas Müller die Gastgeber gegen Rothwesten in Führung, Yannick Billing erhöhte per Kopf. Zwar verkürzte Dylan Demirsoy nach Vorarbeit des früheren Sandershäuser Torjägers Emre Bicer, doch noch vor der Pause entschieden Johannes Plasczyk und Erik Harder die Begegnung praktisch. Sandershausen blieb auch im zweiten Durchgang klar spielbestimmend und vergab weitere Möglichkeiten. Die eingewechselten Tom-Luis Morato Bruch und Frederik Winter sorgten in der Schlussphase für den 6:1-Endstand. Rothwestens Lukas Haack sah in der Nachspielzeit wegen wiederholten Meckerns Gelb-Rot. Baunatal dreht das Derby

Eintracht Baunatal musste gegen den TSV Hertingshausen zunächst einem Rückstand hinterherlaufen. Emilian Gutberlet brachte die Gäste schon in der achten Minute in Führung. Lange fand die Eintracht darauf keine Antwort. Erst nach einer Stunde traf Neuzugang Paul Degenhardt zum Ausgleich. Nur vier Minuten später drehte der eingewechselte Laurin Waider die Partie, ehe Spielertrainer Hendrik Bestmann mit dem 3:1 die Entscheidung herbeiführte. Die Großenritter bestanden damit ihre erste Standortbestimmung, Hertingshausen blieb trotz der frühen Führung ohne Punkt.

Schauenburg bleibt nach der Pause cool

Die SG Schauenburg ist erfolgreich in die neue Staffel gestartet. Gegen die SG Wettesingen/Breuna/Oberlistingen verschoss Jan-Philip Schmidt zunächst einen Foulelfmeter, weil Torhüter Fabian Blätterbauer parierte. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlugen die Gastgeber kurz nach Wiederbeginn zweimal zu. Hogir Sen erzielte das 1:0, Luca Johannes Riehl verwandelte einen Handelfmeter zum zweiten Treffer. Der erst 17 Jahre alte Levin Niclas Baumann brachte WBO noch einmal heran, doch Schmidt machte seinen Fehlschuss in der Nachspielzeit mit dem 3:1 vergessen. Schauenburg setzte damit gleich zum Auftakt seine Ambitionen auf einen Platz im oberen Tabellendrittel durch.

Lohfelden besteht beim Aufsteiger

Der stark verstärkte FSC Lohfelden hat seine erste Aufgabe gelöst, musste beim FC Großalmerode aber bis in die Schlussphase zittern. Souhail Sabban brachte die Gäste nach 35 Minuten in Führung. Trotz größerer Spielanteile gelang es dem FSC lange nicht, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Erst in der 89. Minute erhöhte Can Karademir auf 2:0. Der eingewechselte Sezer Özen verkürzte in der Nachspielzeit noch einmal, zu mehr reichte es für den Aufsteiger jedoch nicht. Lohfelden spielte in Trauerflor und gedachte damit des verstorbenen Vaters von Torwarttrainer Timo Bauernschmitt. Früher Platzverweis prägt das Derby in Vaake

Das Derby zwischen der SG Reinhardshagen und der SG Hombressen/Udenhausen nahm bereits in der Anfangsphase eine entscheidende Wendung. Felix Höf brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, unmittelbar danach sah Reinhardshagens Torhüter Jannik Braun wegen einer Notbremse außerhalb des Strafraums die Rote Karte. Die Gastgeber hielten in Unterzahl lange dagegen und blieben bis zur Pause im Spiel. Nach einer Stunde erhöhte der spielende Co-Trainer Dominik Lohne auf 2:0. Der eingewechselte Nicola Nölle traf aus der Distanz zum 3:0-Endstand, wobei Ersatzkeeper Nico Koch unglücklich aussah. Die SGHU startete damit unter ihrem neuen Kapitän Luca Ilenburg mit einem Derbysieg. Kasseler Stadtduell zwischen Türkgücü und Bosporus