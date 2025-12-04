Kaufpflicht bei Florian Flick aktiviert

Mittelfeldspieler Florian Flick wird auch in den kommenden Jahren das Trikot der Braunschweiger Eintracht tragen. Der 25-Jährige wechselte im Sommer zunächst auf Leihbasis vom 1. FC Nürnberg in die Löwenstadt. Mit seinem zehnten absolvierten Pflichtspiel am vergangenen Wochenende wurde nun die vereinbarte Kaufpflicht aktiviert. Der Vertrag des Mittelfeldspielers läuft damit bis zum 30. Juni 2028 und gilt ligaunabhängig.

„Florian bringt viel Qualität mit und war auf dem Weg zum Führungsspieler. In den vergangenen Wochen zeigte seine Formkurve klar nach oben – umso bitterer ist es, dass er uns bis Jahresende nicht mehr zur Verfügung steht. Dennoch sind wir froh, dass bereits jetzt vertragliche Klarheit herrscht und Florian auch über den Sommer hinaus ein Löwe bleibt. In unseren Planungen soll er auch künftig ein wichtiger Baustein sein“, sagt Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.

Auch Florian Flick freut sich über die frühzeitige Weichenstellung: „Ich habe mich vom ersten Tag an super wohl und willkommen bei der Eintracht gefühlt und bin dementsprechend glücklich, dass der gemeinsame Weg auch über das Saisonende hinaus weitergeht. Es ist zwar schade, dass ich in der wichtigen Phase bis Weihnachten nicht mehr eingreifen kann, aber ich bin total überzeugt davon, dass die Mannschaft bis zum Hinrundenende noch wichtige Punkte holen wird. In der Rückrunde greifen wir dann wieder gemeinsam an.“