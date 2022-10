Kaufmann erlöst den SC Reusrath gegen Steele Der Stürmer liefert in Steele zwei Vorlagen und das Tor zum 4:1-Endstand. Damit stellt der Fußball-Landesligist den Anschluss ans untere Mittelfeld her.

Neben Gian Conrad (Kreuzbandriss), Nils Kaufmann (private Gründe) und dem gesperrten Robin Seinsch musste auch Routinier Martin Steinhäuser aufgrund eines grippalen Infektes kurzfristig passen. Außerdem fehlte der sich im Urlaub befindliche Coach Ralf Dietrich. Die beiden Co-Trainer Jan Kinnen und Patrick Kommoß machten aus der Not eine Tugend und brachten mit dem 17-jährigen Louis Kubny und Justin Neufeld (24) zwei ausgezeichnet harmonierende Talente auf der wichtigen Sechser-Position. Die neuformierte Dreierkette um die Außenverteidiger Niklas Beckmann, Jonas Hergesell sowie Innenverteidiger und Kapitän Fabian Steinhäuser stand sicher und ließ aufgrund der Kompaktheit keine hochkarätigen Chancen zu – außerdem stand ein hervorragend aufgelegter SCR-Keeper Maurice Okicic zwischen den Pfosten.

Im Mittelfeld agierte Benjamin Wadenpohl erstmals in der Schaltzentrale und betrieb ein starkes Aufbauspiel, von dem die Außenspieler Pascal Hinrichs und Maximilian Steinebach profitierten. Und vorne war die brandgefährliche Doppelspitze mit Moritz Kaufmann und Paul Degner ein ständiger Unruheherd und immer anspielbar. Der SCR setzte von Beginn an die Vorgaben aus der intensiven Trainingswoche um und ging durch Degner (3. Saisontor) nach einer Flanke des agilen Hinrichs mit 1:0 in Führung (9. Minute).

In der Folgezeit wurden die Essener durch vorzügliches Angriffspressing in deren eigener Hälfte eingeschnürt. Logische Konsequenz: Nachdem der 17-jährige Kubny in seinem ersten Pflichtspiel präzise auf Kaufmann durchgesteckt hatte, netzte Steinebach dessen Vorlage zum 2:0 ein (20.). Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste Ball und Gegner unter Kontrolle und erzielten durch Wadenpohl nach Vorarbeit von Kaufmann das 3:0 (56.), ehe ein Stellungsfehler zum 3:1 führte (81). „Danach bewahrte uns unser Keeper mit zwei Glanztaten vor dem Anschlusstreffer“, betonte Kommoß, der endlich die notwendige Intensität auch in einem Punktspiel gesehen hatte und deswegen fand: „Die geschlossene Truppe hat den Matchplan verfolgt und unsere Vorgaben erfüllt. Jetzt gilt es, weiter fleißig zu arbeiten und den heute gezeigten Mut zukünftig beweisen, damit der Sieg keine Eintagsfliege bleibt.“