Kaufland wird Partner des HBRS im Bereich Fußball

Auf dem gemeinsamen Foto zu sehen sind Jens Haibach (Kaufland, Projektleiter ) und Michael Trippel (Sportlicher Leiter HBRS). – Foto: HBRS Fußball

Der Hessische Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband e.V. (HBRS) freut sich über einen starken neuen Partner im Fußballbereich: Kaufland engagiert sich künftig als offizieller Unterstützer zahlreicher inklusiver Fußballprojekte des Verbandes.

Im Rahmen der Partnerschaft fördert Kaufland insbesondere die Inklusions-Förderschulen- und Feriencamps der HBRS-Fußballschule. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen die Hessenauswahlteams im Bereich Inklusion und ID (Intellektuelle Beeinträchtigung) und setzt damit ein wichtiges Zeichen für gesellschaftliche Teilhabe und Chancengleichheit im Sport.

„Die Unterstützung durch Kaufland ist ein bedeutender Beitrag für den Behindertensport in Hessen. Gemeinsam schaffen wir wichtige Möglichkeiten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung, sich sportlich zu entfalten und Teil einer starken Gemeinschaft zu sein“, erklärt Michael Trippel, Sportlicher Leiter des HBRS.