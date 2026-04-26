Kauferings Rückkehr rückt näher In Germaringen kommt der VfL zwar nicht über ein 1:1 hinaus, aber auch die Konkurrenten patzen +++ Königsbrunn rutscht nach der Niederlage in Babenhausen wieder auf den Relegationsplatz +++ Bobingen bringt nur einen Punkt aus Wiggensbach mit +++ Für Bad Wörishofen wird es langsam eng von Bernhard Meitner · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser

Bastian Dillinger (links) erzielte das Kauferinger Tor in Germaringen, am Ende gab es für den VfL einen Punkt. – Foto: Thomas Ernstberger

Im Kampf um die Meisterschaft musste sich der TSV Bobingen beim FC Wiggensbach wieder nur mit einem Punkt zufriedengeben. Die Konkurrenten VfL Kaufering und SV Mering konnten das aber nicht ausnutzen. Die Kauferinger holten in Germaringen auch nur einen Punkt und der SV Mering verlor sogar beim noch gegen den Abstieg kämpfenden TSV Legau mit 1:2. Damit steht der TSV Bobingen auf Platz zwei einen Punkt hinter Kaufering und einen Punkt vor dem SV Mering. Im Abstiegskampf musste der FC Königsbrunn gegen den unmittelbaren Konkurrenten um den Relegationsplatz eine bittere Niederlage einstecken. Mit dem 0:3 in Babenhausen steht der FCK nun wieder auf dem Relegationsplatz 13. Einen Schritt zum Erreichen der Relegation und damit zur Vermeidung des direkten Abstiegs machte die SpVgg Langerringen mit dem 2:0-Auswärtssieg in Bad Wörishofen. Die SpVgg Lagerlechfeld blieb zum dritten Mal hintereinander ohne Gegentor und erkämpfte sich ein 0:0 gegen den Tabellensechsten TV Erkheim.

In Germaringen hatte Kaufering gleich nach acht Minuten eine Riesenchance, doch der Kopfball von Niki Neuhaus landete am linken Pfosten. Nach einer halben Stunde hätte es nach Foul an Bastian Dillinger Elfmeter geben müssen, doch der Pfiff blieb aus. Dillinger „revanchierte“ in der 39. Minute mit dem Tor zum 1:0 – schon der zwölfte Saisontreffer des zweitbesten Kauferinger Torschützen. Nach der Pause mussten die Gäste dann dem dritten Spiel innerhalb einer Woche Tribut zollen, da ließen die Kräfte sichtlich nach. Es wurde ein zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls, vielen Gelben Karten und vielen Verletzungsunterbrechungen sowie wenig Torchancen. „In der zweiten Halbzeit waren wir aus dem Spiel raus, da hat uns der Mumm nach vorne gefehlt“, erkannte der sportliche Leiter Uli Stengelmair. Das wurde von Germaringen bestraft: Julian Renz ließ Michi Wölfl in der 63. Minute mit einem strammen 20-Meter-Schuss keine Chance. Ein Freistoß noch von Detmar, der in der 88. Minute knapp das Tor verfehlte – das war’s dann und Wagner blickte nach vorne: „In drei Spielen kann noch viel passieren. Unser Vorteil ist, dass wir noch zwei Heimspiele haben.“ (Ernstberger) Lokalsport LT

Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Bastian Dillinger (39.), 1:1 Julian Renz (63.)

Der TSV Bobingen hatte wieder große Probleme, seine spielerische Überlegenheit auch in Tore umzumünzen. Nachdem Jannick Piller eine große Chance vergeben hatte, fiel statt der verdienten Führung der unglückliche Gegentreffer. Torwart Janne Fennell prallte mit einem eigenen Mitspieler zusammen und der Wiggensbacher Stürmer Simon Kolb konnte den Ball ungehindert zum 1:0 einschießen. Ab der 55. Minute brachte Trainer Dimitri Peil mit Georg Zimmermann und Mattis Junker zwei frische Stürmer und zehn Minuten später noch Jonathan Macht ins Spiel. Doch auch sie mühten sich lange vergeblich um den Ausgleich. Erschwerend kam hinzu, dass Paul Simler in der 70. Minute eine Zeitstrafe erhielt und die Bobinger zehn Minuten lang einen Mann weniger auf dem Rasen hatten. Als diese abgelaufen waren, entwickelten die Bobinger eine drückende Überlegenheit in der Schlussphase mit vielen Strafraumszenen. Zwei Minuten vor dem Ende gelang Matteo Ligorati der Ausgleich durch einen Kopfball nach Freistoßflanke von Lars Maison. Co-Trainer Christopher Detke sagte: „Von unseren Chancen her hätten wir das Spiel eigentlich gewinnen müssen, aber wir haben es uns wieder schwer gemacht“. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Emmeran Schöller (Hollenbach) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Kolb (36.), 1:1 Matteo Ligorati (88.)

Der FC Bad Wörishofen (blaue Trikots) muss sich der SpVgg Langerringen (weiße Trikots) mit 0:2 geschlagen geben. – Foto: Kathrin Elsner

Nach der Heimpleite gegen Wiggensbach traten die Langerringer auswärts ganz anders auf. Nach 13 Minuten überraschte Robin Keiß den weit vor seinem Tor stehenden Wörishofer Keeper Bernhard Fenster mit einem Weitschuss aus dem Mittelfeld zum 0:1. Thomas Daniel baute in der 24. Minute den Vorsprung auf 0:2 aus. Die Proteste der Wörishofer wegen angeblich klarer Abseitsstellung nutzten nichts. In der zweiten Halbzeit verwalteten die Langerringer den Vorsprung und ließen kaum gefährliche Aktionen in ihrem Strafraum zu. Außer einem Schuss ans Außennetz brachten die Platzherren kaum was zustande. Langerringens Trainer Sebastian Korner sprach von einem klar verdienten Sieg. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 145

Tore: 0:1 Robin Keiß (13.), 0:2 Thomas Daniel (24.)

In der 52. Minute brachte Michael Dittrich die Gastgeber mit einem präzisen Schuss in Führung. Nur sechs Minuten später glich Tobias Kutt für die Gäste per Elfmeter aus. Trotz weiterer Chancen blieb es beim 1:1, und 170 Zuschauer erlebten ein packendes Duell.

Schiedsrichter: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Michael Dittrich (52.), 1:1 Tobias Kutt (58. Foulelfmeter)

Christopher Ludescher brachte die Heimelf in der 18. Minute mit einem schönen Schuss in Führung. Doch nur zwei Minuten später glich Julian Sachs für die Gäste aus. Elias Baiz stellte in der 25. Minute den alten Abstand wieder her. Dominik Hiltwein sorgte in der 71. Minute für den erneuten Ausgleich, bevor Jürgen Maurus in der 77. Minute den entscheidenden Treffer zum 3:2 erzielte.

Schiedsrichter: Jakob Zinßer (Klosterlechfeld) - Zuschauer: 212

Tore: 1:0 Christopher Ludescher (18.), 1:1 Julian Sachs (20.), 2:1 Elias Baiz (25.), 2:2 Dominik Hiltwein (71.), 3:2 Jürgen Maurus (77.)

Schon in der siebten Minute schockte der Babenhauser Torjäger Fatih Ademi die Königsbrunner mit dem frühen Führungstor, bei dem ihr Torwart Lukas Baur nicht gut aussah. Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Simon Dilba mit einer Glanztat den möglichen Ausgleich. Noch vor der Pause erhöhte Sebastian Schwegle den Vorsprung der Fuggerstädter auf 2:0. Königsbrunn konnte sich zwar eine spielerische Dominanz erarbeiten, blieb aber vor dem Tor erfolglos. In der 82. Minute legte sich Fatih Ademi den Ball zum Freistoß zurecht. Der blieb zwar in der Königsbrunner Abwehr hängen, aber dann traf Ademi aus dem Spiel heraus zum 3:0 und damit war das Spiel entschieden. Der Königsbrunner Trainer David Bulik sagte: „Eigentlich waren wir die bessere Mannschaft, aber wir haben wegen drei individuellen Fehlern verloren, und wenn man beste Chancen nicht nützt, braucht man sich nicht wundern. Jetzt müssen wir die fehlenden Punkte zum Klassenerhalt in den kommenden Spielen holen.“ (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Luca Riedl (Grasheim) - Zuschauer: 300

Tore: 1:0 Fatih Ademi (7.), 2:0 Sebastian Schwegle (34.), 3:0 Fatih Ademi (82.)

Wie verliere ich ein Bezirksliga-Spiel in weniger als drei Minuten? Der SV Mering zeigte in Legau, wie das möglich ist. Denn bereits nach weniger als 180 Sekunden lag der MSV 0:2 zurück und lief dem Rückstand die restlichen, ungemein zehrenden Minuten hinterher. „Unfassbar bitter, unfassbar“, rang ein hörbar zerknirschter Thilo Wilke nach der 1:2-Niederlage nach Worten. Wie die beiden Gegentore zustande kamen, schildert er so: „Wir haben die Zweikämpfe nicht ernst genommen. Das erste Tor fällt vom Anstoß weg. Der Spieler geht durch, Steckpass, Tor. Das zweite ist eine Kopie davon.“ Simon Sonntag und Timo Heberle waren die Torschützen. Nun flog zwar nach einer Viertelstunde eine Freistoßflanke von Dominik Schön unbeeinträchtigt zum Anschlusstreffer ins hintere Toreck. Die Gäste fanden zu wenig Lösungen, den Legauer Mannschaftsbus, Modell extrabreiter Doppeldecker, zu umspielen. Chancen habe man durchaus gehabt, sagt Wilke, aber eben nicht die wirklich zwingenden. „Wir müssen aus diesem Spiel lernen und diese Fehler abstellen“, lautet Wilkes finales Fazit. (dali) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Erhan Özcan (Augsburg) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Simon Sonntag (1.), 2:0 Timo Heberle (3.), 2:1 Dominik Schön (15.)

Lagerlechfelds Torwart Mario Pachera (rotes Trikot) hielt seinen Kasten im dritten Spiel hintereinander sauber. – Foto: Hieronymus Schneider