Kauferinger Siegesserie hält auch gegen die "Füchse"

Fuchstal-Kapitän Sammy Keßler (vorne) ist schneller als VfL-Rückkehrer Manu Detmar – Foto: Thomas Ernstberger

Fuchstal/Kaufering – Der VfL Kaufering bleibt in der Vorbereitung ungeschlagen: Das 3:1 am Samstag gegen Kreisligist SV Fuchstal war im vierten Test der vierte Sieg des Bezirksligisten.

Es war ein ungewohntes Bild: Zum ersten Mal seit Ende September fehlte Trainer Alex Wagner, der an der Seitenlinie von seinem Co-Trainer und Bruder Marco vertreten wurde. Der Grund ist die sicher schönste Nachricht dieses Tages, viel wichtiger als ein Sieg in einem Vorbereitungsspiel: Der Chefcoach wurde vergangenen Donnerstag Vater, Ehefrau Mona brachte im Schwabinger Krankenhaus den kleinen Nick auf die Welt. „Herzlichen Glückwunsch auch vom SV Fuchstal“, gab’s gleich nach der Partie auch Grüße von Muriz Salemovic und seinen „Füchsen“.

Der Spielertrainer der Kreisligisten, der – noch ohne Training im Freien - kurzfristig als Ersatz für den SC Unterpfaffenhofen (sagte den Test am Donnerstag ab) eingesprungen war, schreckte die Kauferinger bei diesem Vormittagsspiel (11 Uhr-Anpfiff wegen des Faschings-Umzugs in Untermühlhausen) gleich nach 30 Spielsekunden mit einem Traumpass auf Michael Boos auf, der VfL-Keeper Tobias Kaiser (vertrat Kapitän Michi Wölfl) keine Chance ließ und zum 1:0 einschob. Eine sehr gute erste halbe Stunde der Gäste, dann köpfte Niki Neuhaus in der 30. Minute nach einer Ecke zum 1:1 ein. Gleich nach der Pause das 2:1 durch Ben Schulz (47.), ehe Flo Bucher per Foulelfmeter für den 3:1-Endstand sorgte (67.). Beim zweiten Foul-Elfer in der 88. Minute gab Bucher den Ball an Domi Danowski weiter. Viertes Tor im vierten Testspiel? Nein, Danowski scheiterte mit kurzem Anlauf an SVF-Torwart Christopher Ruf.

Erfreulich: Kauferings Torjäger Manu Detmar (16 Saisontreffer) feierte in der zweiten Halbzeit sein Comeback, hatte aber gegen Fuchstal-Kapitän Sammy Keßler einen schweren Stand. Er holte den zweiten Strafstoß heraus, ging aber selbst (noch) leer aus. Vielleicht klappt’s ja nächsten Sonntag (12.45 Uhr) im Test gegen Landesligist FC Ehekirchen.

Hinterher waren alle happy. Uli Stengelmair, der sportliche Leiter des VfL: „Wir sind gut dabei und schon viel weiter als letztes Jahr um diese Zeit.“ Salemovic: „Trotz einiger Absagen ein Top-Test für uns. Wir hatten einige richtig gute Phasen – mit diesem Auftritt können wir mehr als zufrieden sein.“ Die „Füchse“ testen bereits am Dienstag (19.30 Uhr) bei Kreisklassist TSV Erling-Andechs. Am Sonntag (15 Uhr) kommt dann Bezirksligist SpVgg Langerringen ins Fuchstal.