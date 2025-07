Kaufering und Stroehl helfen TSV Landsberg: Dollinger trifft doppelt

Landsbergs Benny Auburger (l.) mit VfL-Neuzugang Basti Dillinger. – Foto: Thomas Ernstberger

Nach der Pokalabsage stand Landsberg plötzlich ohne Gegner da, da sprang der VfL Kaufering ein und organisierte ein Blitzturnier. Doch auch personell profitiert der Bayernligist aktuell vom Umfeld, denn auch vom FC Augsburg gab es Hilfe.

Landsberg/Kaufering - So geht unbürokratische Nachbarschaftshilfe unter Fußballern: Weil Bezirksligist SV Pullach das Toto-Pokalspiel gegen den TSV Landsberg wie berichtet kurzfristig abgesagt hatte (offizielle Wertung des BFV: 2:0 für den TSV), stand der Bayernligist am vergangenen Wochenende plötzlich ohne Testspielgegner da. Da sprang Nachbar VfL Kaufering in die Bresche: Uli Stengelmair, der sportliche Leiter des VfL, organisierte nach einem Anruf von TSV-Trainer Alex Schmidt kurzfristig einen „Dreier-Testspiel-Nachmittag“ mit dem TSV Geiselbullach, der eigentlich als „normaler“ Vorbereitungs-Gegner der Kauferinger vorgesehen war. Landsberg-Trainer Schmidt lobt TSV-Youngster und den VfL Kaufering

Sa., 05.07.2025, 16:00 Uhr VfL Kaufering Kaufering TSV Landsberg TSV Landsb. 0 1 Abpfiff So fanden am Samstag in Kaufering drei Testspiele über je 45 Minuten statt. Wie erwartet zog sich dabei der Bayernligist am besten aus der Affäre: Landsberg gewann beide Spiele: 1:0 durch ein feines Hackentor von Max Seemüller gegen gut mithaltende Kauferinger, die durch ihren auffälligen Neuzugang Basti Dillinger sogar in Führung hätten gehen können. Aber da war Keeper Dani Baltzer zur Stelle. Beim anschließenden 3:0 gegen den chancenlosen Bezirksliga-Aufsteiger Geiselbullach schlug Sturm-Youngster Luca Dollinger nach Vorarbeit erst von Yamin H-Wood und dann von Mert Can zweimal zu, zudem traf Maxi Berwein. Alles in allem ein ordentlicher, aber keineswegs überragender Auftritt.