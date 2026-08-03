Kaufering überzeugt auswärts - Egg gewinnt den Krimi des Spieltags Spektakel, Emotionen und Last-Minute-Drama prägten den 3. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Süd. von Raphael Ehrwen · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Kaufering jubelt beim 0:3 Auswärtssieg – Foto: Thomas Ernstberger

Der 3. Spieltag der Bezirksliga Schwaben Süd bot den Zuschauern zahlreiche Tore, packende Duelle und mehrere Entscheidungen in der Schlussphase. Während der VfL Kaufering einen souveränen Auswärtssieg feierte, sorgten der Last-Minute-Erfolg des SV Egg an der Günz und das spektakuläre 3:3 zwischen Germaringen und Kammlach für die größten Schlagzeilen.

Der TSV Legau nahm nach einer starken Vorstellung drei Punkte aus Oberstdorf mit. Jonas Prestele brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung und erhöhte später mit seinem zweiten Treffer auf 3:1. Dazwischen hatte Ibrahim Sesay den Vorsprung ausgebaut, während Oberstdorf durch Benedikt Eder und Anton Ogger verkürzte. Zwei Gelb-Rote Karten in der Schlussphase unterstrichen die hitzige Partie.

Der TSV Merching setzte sich beim TV Erkheim knapp durch. Moritz Willis legte mit einem Doppelpack den Grundstein für den Auswärtssieg, ehe Stefan Oswald die Gastgeber per Elfmeter wieder heranbrachte. Nach der Gelb-Roten Karte gegen Oswald musste Erkheim die Aufholjagd in Unterzahl fortsetzen, konnte den Ausgleich aber nicht mehr erzielen.

In einer torreichen Begegnung behielt der SV Egg an der Günz in letzter Minute die Oberhand. Nach wechselhaftem Spielverlauf und mehreren Führungswechseln entschied Tobias Kutt die Partie mit einem verwandelten Foulelfmeter in der Nachspielzeit. Eine Rote Karte gegen Egg sorgte zusätzlich für Spannung in einer packenden Schlussphase.

Der FC Wiggensbach und der SV Mering trennten sich nach einer intensiven Begegnung mit einem leistungsgerechten 2:2. Mering erwischte den besseren Start, ehe Wiggensbach das Spiel nach der Pause drehte. Emanuel Blenk rettete den Gästen kurz vor Schluss den Punkt. Zwei Platzverweise in der Schlussphase sorgten für einen turbulenten Schlusspunkt.

Der VfL Kaufering feierte einen souveränen Auswärtssieg beim FC Königsbrunn. Manuel Detmar brachte die Gäste früh auf die Siegerstraße, ehe Niklas Neuhaus und Luca Dietmayer den Erfolg nach der Pause perfekt machten. Die Begegnung verfolgten 90 Zuschauer. Schiedsrichter Elias Kleß leitete die Partie souverän.

Der TSV Haunstetten sicherte sich mit einem späten Treffer den Heimsieg gegen den FC Bad Wörishofen. Tim Rost brachte die Gastgeber zunächst in Führung, Patrick Zinner gelang nach dem Seitenwechsel der Ausgleich. Erst in der Nachspielzeit sorgte Ioannis Maliachovas mit dem entscheidenden Treffer für den umjubelten Erfolg.

Sechs Tore, zwei Platzverweise und eine starke Aufholjagd prägten das Duell zwischen dem SVO Germaringen und dem TSV Kammlach. Die Gäste lagen zwischenzeitlich mit 3:1 vorne, ehe Germaringen den Rückstand noch aufholte. In der hitzigen Schlussphase mussten beide Teams jeweils einen Spieler vorzeitig vom Feld.