Kaufering kämpft, Merching jubelt – Bezirksliga Drama In der Bezirksliga Schwaben Süd war am 4. Spieltag einiges geboten +++ Während einige Mannschaften klare Siege feierten, mussten andere bis in die Nachspielzeit um Punkte kämpfen +++ Besonders spannend wurde es in Legau und Kaufering, wo späte Treffer für die Entscheidung beziehungsweise den Punktgewinn sorgten+++ von Raphael Ehrwen · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Kaufering schießt ein Tor, Echter muss hinter sich greifen – Foto: fokus_augsburg

Auf ein intensives und kampfbetontes Bezirksliga-Duell war der VfL Kaufering bereits eingestellt. Dass es gegen den FC Wiggensbach tatsächlich zur körperbetonten Angelegenheit werden würde, zeigte sich allerdings schnell. Am Ende trennten sich beide Mannschaften mit 1:1 – damit gab es wie bereits in der vergangenen Saison erneut keinen Sieger in diesem Duell. Für Kaufering war das Remis dabei durchaus ein Erfolg, denn die Gastgeber mussten mehr als eine Halbzeit in Unterzahl bestreiten. Trotz der robusten Gangart der Gäste zeigte Kaufering von Beginn an die bessere Spielanlage. Mit schnellen Kombinationen, Doppelpässen und gefährlichen Flanken erspielte sich die Mannschaft von Trainer Alex Wagner immer wieder Vorteile. Bereits nach drei Minuten bot sich die erste gute Gelegenheit zur Führung, doch Wiggensbach hatte Glück. Auch danach bestimmten die Gastgeber weitgehend das Geschehen, lediglich im Abschluss fehlte zunächst die nötige Präzision. Nach einer kurzen Druckphase der Gäste übernahm Kaufering zunehmend die Kontrolle. Doch ausgerechnet der erste gefährliche Angriff des FC Wiggensbach führte zum Rückstand. In der 26. Minute brachte Adrian Krieger die Gäste mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Kaufering protestierte anschließend vehement, da dem Treffer ein Handspiel vorausgegangen sein soll. Die Diskussionen hatten für die Gastgeber allerdings noch weitere Folgen. Daniel Rimmer konnte sich über die Entscheidung nicht beruhigen und sah zunächst wegen Meckerns die Gelbe Karte. Nach einer weiteren Reaktion gegenüber dem Schiedsrichter folgte kurz darauf die Gelb-Rote Karte. Damit musste Kaufering bereits nach gut 20 Minuten mit einem Mann weniger weiterspielen. Auch Bastian Dillinger musste später verletzungsbedingt vom Feld. Der Kauferinger hatte zuvor nach einem harten Einsteigen weitergespielt, musste aber nach knapp einer halben Stunde ausgewechselt werden. Trotz der schwierigen Situation ließ sich die Heimelf nicht aus dem Konzept bringen und hatte bis zur Pause sogar noch Möglichkeiten zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis sich der Einsatz der Gastgeber auszahlte. Kaufering kam trotz Unterzahl immer besser in die Partie und erhöhte den Druck auf das Wiggensbacher Tor. In der 50. Minute fiel schließlich der verdiente Ausgleich: Nach einem Freistoß von Florian Bucher stieg Manuel Detmar am höchsten und köpfte zum 1:1 ein. Der Treffer gab den Kauferingern zusätzlichen Rückenwind. Auch mit zehn Mann blieb der VfL spielbestimmend und kam durch ansehnliche Kombinationen immer wieder gefährlich nach vorne. Wiggensbach konnte sich nur gelegentlich befreien und hatte seinerseits noch eine gute Möglichkeit durch Jürgen Maurus, doch der Kauferinger Schlussmann war zur Stelle. In der Schlussphase entwickelte sich schließlich ein offener Schlagabtausch. Beide Mannschaften hatten noch die Möglichkeit, den entscheidenden Treffer zu erzielen, doch weitere Tore wollten nicht mehr fallen. So blieb es beim 1:1, mit dem Kaufering aufgrund des langen Unterzahlspiels sicherlich besser leben kann. Vor allem die spielerische Leistung und der große Einsatz der Gastgeber waren bemerkenswert. Trotz Rückstand und Unterzahl kämpfte sich der VfL zurück und verdiente sich den Punkt gegen einen robust auftretenden FC Wiggensbach. Tore:

0:1 Krieger (26.) 1:1 Detmar (50.)

Aufstellungen des VfL Kaufering: Wölfl, Rimmer, Ansorge (78. Wilhelm), Bucher, Schwabbauer (86. Viel), B. Dillinger (74. Mailänder), Neuhaus, Belakhal, Y. Dillinger (28. Wolf), Detmar, Danowski (46. Grüner). Aufstellung des FC Wiggensbach: Echter, Klare, Krieger (55. Brutscher), Pascuda, Peter, Maurus (89. Saleh), Ried, Heinle (46. Menz), Fleschutz (78. Winter), Scheidle, Ewald (55. Schiek). Gelbe Karten: Heinle (19.), Belakhal (21.), Rimmer (26.), Peter (35.), Menz (56.), Brutscher (70.) Gelb-Rote Karten: Rimmer (26.) Schiedsrichter: Moritz Marschall

Zuschauer: 217

Der SV Mering erwischte im Duell mit dem FC Thalhofen den besseren Start und ging bereits nach acht Minuten in Führung. Nach einem schön herausgespielten Angriff kam Maximilian Kless zum Abschluss. Thalhofens Torhüter konnte den ersten Versuch noch abwehren, gegen den Nachschuss von Simon Gail war er jedoch machtlos. Der frühe Treffer gab den Gastgebern zunächst Sicherheit. In der Folge entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Begegnung mit wenigen klaren Torchancen. Mering stand defensiv kompakt und ließ die Gäste zunächst kaum zur Entfaltung kommen. Doch in der 29. Minute nutzte Thalhofen einen Ballverlust der Hausherren im Umschaltspiel konsequent aus. Kevin Volland blieb vor dem Tor cool und erzielte den 1:1-Ausgleich. Nur sieben Minuten später drehte der FC Thalhofen die Partie. Einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung folgte ein Eckball für die Gäste. Die Hereingabe landete bei Niklas Zeiler, der zur 2:1-Führung einköpfte (36.). Merings Spielertrainer Thilo Wilke ärgerte sich anschließend über die Situation, zeigte sich aber gleichzeitig versöhnlich: „Wir haben heute nicht deshalb Unentschieden gespielt. Natürlich ist es maximal unglücklich, dass wir dadurch in Rückstand geraten, aber das Schiedsrichtergespann hat sich anschließend entschuldigt, was ich ihnen sehr hoch anrechne. Wir alle machen Fehler.“ Nach dem Seitenwechsel nahm die Begegnung zunehmend an Fahrt auf. In der 56. Minute musste Thalhofen einen schweren Rückschlag hinnehmen: Marvin Wahler sah die Gelb-Rote Karte und wurde des Feldes verwiesen. Damit musste der FC Thalhofen die letzte halbe Stunde in Unterzahl bestreiten. Mering übernahm daraufhin immer mehr die Kontrolle und drängte auf den Ausgleich. Die Hausherren erspielten sich mehrere Möglichkeiten, hatten jedoch zunächst Probleme, den entscheidenden Abschluss zu setzen. Thalhofen verteidigte mit viel Einsatz und versuchte, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. In der 80. Minute wurden die Bemühungen der Meringer schließlich belohnt. Justin Sandru fasste sich aus der Distanz ein Herz und traf mit einem sehenswerten Abschluss zum 2:2. Der Ausgleich gab den Gastgebern noch einmal zusätzlichen Schwung. Auch in den Schlussminuten wollte sich Mering nicht mit dem Punkt zufriedengeben und drängte trotz der langen Überzahlphase weiter auf den Siegtreffer. Thalhofen hielt jedoch dagegen und brachte das Unentschieden über die Zeit. Damit musste sich der SV Mering trotz der langen Überzahlphase mit einem Punkt begnügen. Aufgrund der kämpferischen Leistung nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber mit dem 2:2 am Ende dennoch zufrieden sein. Tore: 1:0 Gail (8.) 1:1 Volland (29.) 1:2 Zeiler (36.) 2:2 Sandru (80.) Aufstellung des SV Mering: Wolf, Sandru, Paulic (70. Krämer), Gail, Weißenböck (61. Warisch), Meier (61. Kerber), Kless (70. Fuchs), Müller, Ebeling, Weigand, Mölders (70. Gottwald) Aufstellung des FC Thalhofen: Reichhart, Steger, Welte (85. Dittrich), M. Wahler, Sandner, Velagic (78. Büttner), Zeiler, R. Volland (62. Brugger), C. Wahler Suske (66. Nägele), K. Volland Gelbe Karten: Weißenböck (13.), Paulic (41.), M. Wahler (42.), K. Volland (45.), Gail (48.), R. Volland (51.) Schiedsrichter: Deniz Karaagac Zuschauer: 180

In der Günztal Arena entwickelte sich zwischen dem SV Egg an der Günz und dem TV Erkheim eine umkämpfte Partie, in der die Gäste einen Blitzstart erwischten. Vor 350 Zuschauern erwischte der TV Erkheim den besseren Beginn und stellte die Weichen bereits in der Anfangsphase auf Auswärtssieg. Der SV Egg zeigte sich zwar kämpferisch und gab sich nach dem frühen Rückstand nicht auf, konnte die Partie aber nicht mehr vollständig drehen. Am Ende setzte sich Erkheim knapp mit 2:1 durch. Die Gäste aus Erkheim legten von Beginn an ein hohes Tempo vor und wurden bereits in der 11. Minute für ihren engagierten Auftritt belohnt. Manuel Haug brachte den TVE mit 1:0 in Führung und sorgte damit für einen optimalen Start seiner Mannschaft. Die Gastgeber hatten kaum Zeit, sich von diesem frühen Rückschlag zu erholen, denn nur sieben Minuten später legte Erkheim bereits nach. Joshua Holzapfel erhöhte in der 18. Minute auf 2:0 und verschaffte den Gästen damit früh ein komfortables Polster. Der SV Egg musste nun reagieren und versuchte, sich zurück in die Begegnung zu kämpfen. Mit zunehmender Spieldauer fanden die Hausherren besser ins Spiel und konnten den Druck auf die Erkheimer Defensive erhöhen. In der 29. Minute belohnte sich der SV Egg an der Günz schließlich für seine Bemühungen. Manuel Schedel verkürzte auf 1:2 und brachte damit wieder Spannung in die Partie. Der Anschlusstreffer gab den Gastgebern zusätzlichen Auftrieb, während Erkheim nun gefordert war, den knappen Vorsprung zu verteidigen. Bis zur Halbzeit blieb es bei der knappen Führung der Gäste. Auch nach dem Seitenwechsel versuchte der SV Egg, den Ausgleich zu erzielen. Erkheim hielt jedoch dagegen und verteidigte den Vorsprung mit großem Einsatz. Die Gastgeber konnten sich zwar weiter gegen die drohende Niederlage stemmen, der entscheidende Treffer wollte ihnen allerdings nicht mehr gelingen. In der Schlussphase blieb die Begegnung umkämpft. Der SV Egg suchte weiterhin nach der Möglichkeit zum Ausgleich, während der TV Erkheim darauf bedacht war, keinen weiteren Treffer mehr zuzulassen. Trotz aller Bemühungen der Hausherren blieb es beim 2:1 für die Gäste. Damit nahm der TV Erkheim drei Punkte aus der Günztal Arena mit. Der SV Egg an der Günz zeigte nach dem frühen 0:2-Rückstand zwar Moral und kämpfte sich durch den Treffer von Schedel zurück in die Partie, am Ende reichte es jedoch nicht mehr zum Punktgewinn. Tore:

0:1 Haug (11.)

0:2 Holzapfel (18.)

1:2 Schedel (29.) Aufstellung des SV Egg an der Günz:

Wassermann, Roche Coval, Bergmiller, Schropp, Schedel, Schuwerk (77. Schlegel), Ackermann, Schalk (90. Saur), Markthaler (46. Rapp), Kutt, Rehklau Aufstellung des TV Erkheim:

Schoeffel, Haug, Honold, Wiest (61. Witt), Ammann (72. Wörz), Scheel (65. M. Honold), Holzapfel (86. Preschl), Oswald, Urbin, Wohnlich, Steidele Gelbe Karten:

Scheel (3.), Steidele (28.), Schuwerk (40.), Holzapfel (80.) Schiedsrichter: Christian Stober

Zuschauer: 350

Im Duell der Bezirksliga Schwaben Süd hat sich der TSV Merching mit 3:0 gegen die SpVgg Kaufbeuren durchgesetzt. Vor 120 Zuschauern entwickelte sich zunächst eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften um die Kontrolle kämpften. Die Gastgeber mussten sich allerdings bis nach der Halbzeit gedulden, ehe der erste Treffer der Begegnung fiel. Anschließend übernahm Merching zunehmend die Kontrolle und brachte den verdienten Heimsieg souverän über die Zeit. Nach einer torlosen ersten Halbzeit erwischte der TSV Merching den besseren Start in den zweiten Durchgang. In der 49. Minute bekamen die Gastgeber einen Strafstoß zugesprochen. Andreas Lachner übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter sicher zur 1:0-Führung. Mit dem Führungstreffer im Rücken konnte Merching befreiter aufspielen, während Kaufbeuren nun reagieren musste. Die Gäste versuchten, wieder in die Partie zu finden, konnten den Ausgleich allerdings nicht erzielen. Stattdessen erhöhte der TSV Merching im weiteren Verlauf den Druck und kam zu weiteren Möglichkeiten. In der 67. Minute fiel schließlich der zweite Treffer der Gastgeber. Lukas Schneider setzte Moritz Willis gekonnt in Szene und der Offensivspieler nutzte die Gelegenheit zum 2:0. Damit verschaffte sich Merching eine komfortable Ausgangslage für die Schlussphase. Die SpVgg Kaufbeuren musste nun offensiver werden, fand gegen die kompakte Merchinger Mannschaft jedoch nur schwer einen Weg zurück in die Partie. Merching verteidigte den Vorsprung konzentriert und ließ in der Schlussphase kaum noch Zweifel am Heimsieg aufkommen. In der Nachspielzeit machte Moritz Willis endgültig alles klar. In der 94. Minute wurde er von Marlon Gritzner bedient und traf mit seinem zweiten Treffer des Tages zum 3:0-Endstand. Damit feierte der TSV Merching einen deutlichen Heimerfolg gegen die SpVgg Kaufbeuren. Während die Partie zur Pause noch völlig offen war, sorgten die Gastgeber nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern für klare Verhältnisse. Besonders Moritz Willis avancierte mit seinem Doppelpack zum entscheidenden Mann des Nachmittags. Tore:

1:0 Lachner (49., Elfmeter)

2:0 Willis (67.)

3:0 Willis (90.+4) Aufstellung des TSV Merching:

Schneider, Ayverdi, Engelstätter, Willis, Fleps (63. Fieber), Schröder, Müller (71. Gritzner), Lachner (92. Cosgun), Huckenbeck (73. Janjetovic), Röhrer, Yildrim (77. Demir) Aufstellung der SpVgg Kaufbeuren:

Killimann, Sauter, Lekaj, Uygun (62. Alkan), Fischer (55. Conrad), Singer (73. Subasic), Wollens, Singer, Erol, Imamogullari (56. Weidenfeller), Sachs Gelbe Karte:

Gritzner (71.) Schiedsrichter: Günter Jall

Zuschauer: 120

Die SG Niedersonthofen/Martinszell hat das Bezirksliga-Duell gegen den SVO Germaringen mit 3:1 für sich entschieden. Vor 120 Zuschauern erwischten die Gastgeber den besseren Start und belohnten sich bereits nach 16 Minuten mit dem Führungstreffer. Manuel Bayrhof wurde von Maximilian Gebhardt mustergültig bedient und ließ sich die Chance nicht nehmen – 1:0 für die SG. Auch nach dem Führungstreffer blieb Niedersonthofen die aktivere Mannschaft und setzte Germaringen immer wieder unter Druck. Die Gäste fanden nur schwer ins Spiel und konnten offensiv kaum für Gefahr sorgen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff fiel schließlich der zweite Treffer der Gastgeber – allerdings mit tatkräftiger Unterstützung der Gäste. Moritz Sonntag unterlief in der 45.+3 Minute ein unglückliches Eigentor, sodass Niedersonthofen mit einer komfortablen 2:0-Führung in die Pause ging. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für den SVO Germaringen noch schwieriger. In der 59. Minute sah Moritz Sonntag die Gelb-Rote Karte und musste vorzeitig vom Feld. Germaringen musste die verbleibende Spielzeit damit in Unterzahl bestreiten. Niedersonthofen nutzte die numerische Überlegenheit und kontrollierte die Partie zunehmend. Die Gastgeber ließen den Ball laufen und warteten geduldig auf ihre Möglichkeiten, während Germaringen nur selten gefährlich vor das Tor kam. In der 80. Minute machte die SG Niedersonthofen/Martinszell schließlich endgültig den Deckel drauf. Felix Graßl erhöhte auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung. Germaringen zeigte jedoch Moral und gab sich trotz des deutlichen Rückstands nicht auf. Nur fünf Minuten später gelang Julian Süß der Anschlusstreffer zum 1:3 (85.). Für eine Wende kam der Treffer allerdings zu spät. Niedersonthofen ließ in der Schlussphase nichts mehr anbrennen und brachte den verdienten Heimsieg sicher über die Zeit. Am Ende stand ein verdienter 3:1-Erfolg der SG Niedersonthofen/Martinszell. Die Gastgeber legten mit zwei Treffern vor der Pause den Grundstein für den Sieg und profitierten nach dem Seitenwechsel zusätzlich vom Platzverweis gegen Germaringens Moritz Sonntag. Der späte Treffer von Julian Süß änderte nichts mehr am Ausgang der Partie. Tore: 1:0 Bayrhof (16.) 2:0 Sonntag (45.+3./Eigentor) 3:0 Graßl (80.) 3:1 Süß (85.) Aufstellung des SSV Niedersonthofen: Maier, Albrecht, Picknick, Gebhardt, Abend (61. Lask), Durach (76. Maderholz), Mayer (85. Mayr), Bayrhof, Herzog, Greitner, Graßl (81. Bauer) Aufstellung des SVO Germaringen: Hatzenbühler, Müller (57. T. Wörz), Sonntag, Storch, Süß, P. Wörz, Reuter (57. Osowski), Hagg, Knoll (66. Heumann), Renz, Mayr Gelbe Karten: P. Wörz (41.), Bayrhof (43.), Müller (43.), Sonntag (45.), Graßl (77.), Lask (79.), Bauer (82.), Osowski (82.), Breitner (84.), T. Wörz (94.) Gelb-Rote Karte: Sonntag (59.) Schiedsrichter: Lukas Lindemeir Zuschauer: 120

Der TSV Kammlach hat das Bezirksliga-Duell gegen den FC Oberstdorf souverän mit 3:0 für sich entschieden. Vor 120 Zuschauern erwischten die Gastgeber den besseren Start und belohnten sich bereits in der 18. Minute mit dem Führungstreffer. Manuel Funk wurde von Tobias Diepolder präzise bedient und vollendete zur 1:0-Führung. Auch nach dem Führungstreffer blieb Kammlach die spielbestimmende Mannschaft und kontrollierte das Geschehen. Oberstdorf tat sich dagegen schwer, offensiv für Gefahr zu sorgen. Die Gastgeber verteidigten konzentriert und ließen in der ersten Halbzeit nur wenig zu. Mit der knappen Führung ging es schließlich in die Pause. Nach dem Seitenwechsel blieb Kammlach weiterhin auf der Suche nach dem zweiten Treffer. Die entscheidende Szene folgte in der 75. Minute: Christian Lingg sah auf Seiten des FC Oberstdorf die Rote Karte und musste vorzeitig vom Platz. Die Gäste mussten die Schlussphase damit in Unterzahl bestreiten. Kammlach nutzte die numerische Überlegenheit konsequent aus und erhöhte nur fünf Minuten nach dem Platzverweis auf 2:0. Peter Müller traf in der 80. Minute nach Vorarbeit von Florian Heinzelmann und stellte damit die Weichen endgültig auf Heimsieg. In der Schlussphase setzte der TSV Kammlach schließlich den Schlusspunkt. Manuel Funk krönte seinen starken Auftritt in der 88. Minute mit seinem zweiten Treffer des Tages. Nach einem Zuspiel von Blini Mustafai blieb Funk vor dem Tor cool und vollendete zum 3:0-Endstand. Damit war die Partie endgültig entschieden. Kammlach brachte den Vorsprung in den letzten Minuten souverän über die Zeit und durfte sich über einen verdienten Heimerfolg freuen. Unter dem Strich feierte der TSV Kammlach einen ungefährdeten 3:0-Sieg. Die Gastgeber legten bereits in der ersten Hälfte den Grundstein und nutzten nach dem Platzverweis gegen Oberstdorf die Überzahl konsequent aus. Manuel Funk avancierte mit seinem Doppelpack zum entscheidenden Mann der Partie. Tore: 1:0 M. Funk (18.) 2:0 P. Müller (80.) 3:0 M. Funk (88.) Aufstellung des TSV Kammlach: Mayr, Schmid, M. Heinzelmann (62. T. Heinzelmann), Diepolder (71. F. Heinzelmann), Müller (90. Pauli), M. Funk, Theis, P. Funk, Reth, J. Funk, Schaumann (87. Mustafai) Aufstellung des FC Oberstdorf: Siebken, Böck (60. Buchmann), Übelhör (80. Schulla), Sichler, Lingg, Rief (17. Schefter), Bonauer, Eder, Stölzle (62. Rohner), Ogger Gelbe Karten: Diepolder (26.), Reth (45.), Stölzle (49.), Eder (52.), Müller (56.), Schule (65.), Schefter (81.), Rohner (85.) Rote Karte: Lingg (75./FC Oberstdorf) Schiedsrichter: Elias Kennerknecht Zuschauer: 120

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem TSV Legau und dem TSV 1892 Haunstetten sah es lange nach einem Auswärtssieg der Gäste aus. Am Ende durften sich die Gastgeber jedoch über einen späten Punktgewinn freuen. In einer spannenden Partie trennten sich beide Mannschaften mit 2:2. Die Begegnung verlief zunächst ausgeglichen. Beide Teams standen defensiv ordentlich und versuchten, über schnelle Angriffe zum Erfolg zu kommen. Die erste Hälfte blieb lange ohne große Höhepunkte, ehe Haunstetten kurz vor der Pause erstmals zuschlug. In der 38. Minute brachte Burak Uludag die Gäste mit einem präzisen Abschluss mit 1:0 in Führung. Legau musste damit mit einem Rückstand in die Halbzeitpause gehen und nach dem Seitenwechsel eine Reaktion zeigen. Die Gastgeber kamen entschlossener aus der Kabine und erhöhten zunehmend den Druck. Haunstetten verteidigte zunächst aufmerksam, konnte den Ausgleich aber nicht verhindern. In der 66. Minute belohnte sich Legau schließlich für die Bemühungen. Ibrahim Sesay setzte Markus Mendler gekonnt in Szene, der zum 1:1-Ausgleich traf. Doch die Freude der Hausherren hielt gerade einmal zwei Minuten. In der 68. Minute schlug Haunstetten zurück. Daniel Obermeier erzielte die erneute Führung und stellte auf 2:1 für die Gäste. Legau gab sich trotz des erneuten Rückstands nicht geschlagen und warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne. Haunstetten versuchte dagegen, den knappen Vorsprung über die Zeit zu bringen. Die Bemühungen der Gastgeber wurden schließlich in der fünften Minute der Nachspielzeit belohnt. Nach einer Flanke von Timo Heberle stieg Thomas Traut am höchsten und köpfte den Ball zum 2:2 ins Netz. Der späte Treffer sorgte für großen Jubel bei den Legauern und sicherte der Heimelf zumindest einen Punkt. Haunstetten musste dagegen den sicher geglaubten Auswärtssieg in den letzten Sekunden noch aus der Hand geben. Unter dem Strich war es eine umkämpfte und spannende Begegnung, in der Legau dank einer starken Schlussphase noch zum Ausgleich kam. Haunstetten verpasste es, die zweimalige Führung über die Zeit zu bringen. Tore: 0:1 Uludag (38.) 1:1 Mendler (66.) 1:2 Obermeier (68.) 2:2 Traut (95.) Aufstellung des TSV Legau: Haug, N. Sonntag (81. D. Sonntag), Veit, Michael Steinle, Riedmiller, S. Sonntag (87. Max Steinle), Heberle, Prestele, Mendler, Sesay, Görlich (87. Traut) Aufstellung des TSV 1892 Haunstetten: Seewald, Obermeier, Kohlbach, Krieger, Cakin, Maliachovas, Karaduman, Avan (77. Landes), Uludag, Heße (86. Sic), Loßner Gelbe Karten: Prestele (45.+2.), Obermeier (64.), Görlich (77.), N. Sonntag (77.) Schiedsrichterin: Sarah Wörle Zuschauer: 200