Beim 1:0 für Kaufering hatte Bobingens Torhüter Laurin Sommer das Nachsehen. – Foto: Thorsten Jordan

Kaufering bezwingt Aufstiegsaspiranten Der Landesliga-Absteiger überzeugt gegen den ambitionierten TSV Bobingen in vielen Belangen +++ Königsbrunn macht gegen Wiggensbach zu viele Fehler +++ Die Aufholjagd der SpVgg Lagerlechfeld wird nicht belohnt +++ Bad Wörishofen ringt Absteiger Erkheim ein Unentschieden ab

Für den TSV Bobingen war der Auftakt ernüchternd. Beim Landesliga-Absteiger Kaufering mussten sich die Bobinger deutlich mit 1:3 geschlagen geben. Der FC Königsbrunn verpatzte seinen Heimauftakt mit einer 1:3-Niederlage gegen den FC Wiggensbach. Die SpVgg Lagerlechfeld wehrt sich bei der 3:5-Heimniederlage gegen Kaufbeuren vergebens. Mit viel Engagement, aber auch etwas Glück, erzwingt der FC Bad Wörishofen gegen den Landesligaabsteiger TV Erkheim ein Unentschieden.

Vor 280 Zuschauenden starteten beide Mannschaften ambitioniert und versuchten, jeweils den Gegner früh anzulaufen. Das führte auf beiden Seiten zu vielen Ballverlusten und das Spiel war geprägt von Zweikämpfen. Dann zeigte Kaufering seine höhere Effizienz. Mit der ersten Torchance gingen die Gastgeber in der 22. Minute durch Manuel Detmar in Führung. In der 37. Minute erzielte Felix Mailänder das 2:0. Kurz nach der Pause stellte Torjäger Niklas Neuhaus (49.) gar auf 3:0. Bobingen konnte nicht die gewohnte Dominanz aufbauen und hatte immer wieder Probleme mit dem Kauferinger Umschaltspiel. Dazu kam die gewohnte Unsicherheit im Abschluss. Trotz zwischenzeitlicher Überzahl nach einer Zehn-Minuten-Strafe gegen Kaufering reichte es am Ende für Bobingen nur zu einem Treffer, den Filip Marjanovic in der 92. Minute per Elfmeter erzielte. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Felix Haggenmüller (Kempten) - Zuschauer: 280

Tore: 1:0 Manuel Detmar (22.), 2:0 Felix Mailänder (37.), 3:0 Niklas Neuhaus (49.), 3:1 Filip Marjanovic (90.+2 Foulelfmeter)

Bad Wörishofens Torhüter Bernhard Flöring (am Ball) ließ sich gegen den TV Ekrheim nicht bezwingen. – Foto: Robert Prestele

Recht angriffslustig startete der TV Erkheim in die Partie. Zwingende Tormöglichkeiten kreierten aber zunächst die Gäste. So setzte ein Gästestürmer nach einer halben Stunde einen Ball aus nur rund fünf Metern am langen Pfosten vorbei. Und der nächste Hochkaräter folgte sogleich. Als Heim-Keeper Bernhard Flöring einen Eckball nicht erreichte, köpfte ein TV-Angreifer das Leder am nun leeren Tor vorbei. So war der Pausenstand von 0:0 für die Hausherren doch etwas schmeichelhaft, wobei Erkheim halt eben auch bei seinen Chancen nicht konsequent genug agierte. Verbessert und gleichwertiger starteten die Gastgeber dann in den zweiten Abschnitt. Und sofort hatten die Kneippstädter zwei Möglichkeiten. Zwei Abschlüsse hintereinander scheiterten jedoch an Gäste-Torhüter Maximilian Schoeffel. Auch Wörishofens Torhüter Bernhard Flöring trug seinen Teil bei, wie beispielsweise bei einem scharfen Weitschuss, den er gerade noch an die Latte lenkte. So brachte der FCW das Spiel ohne Gegentor über die Zeit und kann sich zu Recht über einen Punkt zum Auftaktspiel freuen. „Gerade die Abwehr lieferte eine gute Partie ab. Auch die einstudierten Tiefenläufe funktionierten schon sehr gut. Der Punkt ist verdient und für uns auch ein gutes Ergebnis“, meinte FCW-Spielertrainer Thomas Waltenberger nach dem Spiel. (Prestele) Lokalsport MZ

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 200

Nach 29 Minuten bediente Marvin Wahl Robin Volland mit einem präzisen Steckpass, sodass dieser zum 1:0 vollstrecken konnte. Legau antwortete in der 39. Minute durch Dominik Sonntag, der nach einem Abwehrfehler ausglich. Nach der Pause brachte Nico Beutel Thalhofen in der 61. Minute erneut in Führung, doch Legau konterte mit zwei schnellen Toren von Alexander Schwarz und Jonas Prestele. Beutel glich per Freistoß aus, bevor er einen Elfmeter zur 4:3-Führung verwandelte. In der Schlussminute machte Michael Dittrich mit seinem Treffer zum 5:3 den Sieg perfekt.

Schiedsrichter: Manfred Keil (Langweid) - Zuschauer: 223

Tore: 1:0 Robin Volland (29.), 1:1 Dominik Sonntag (39.), 2:1 Nico Beutel (61.), 2:2 Alexander Schwarz (68.), 2:3 Jonas Prestele (71.), 3:3 Nico Beutel (73.), 4:3 Nico Beutel (80. Foulelfmeter), 5:3 Michael Dittrich (88.)

Fehlstart zuhause: Trotz Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit musste sich der FC Königsbrunn (beim Schuss Fabian Hampel) mit 1:3 dem FC Wiggensbach geschlagen geben. – Foto: Elmar Knöchel

Gegen den FC Wiggensbach tat sich das Team von Trainer David Bulik schwer, ins Spiel zu kommen. Zwar hatte der FCK etwas mehr Spielanteile, konnte diese aber nicht in Torgefahr ummünzen. Vor allem das Spiel in die Spitze war mangelhaft. Und die Gäste sorgten durch schnelle Konter immer wieder für Gefahr. So war die Wiggensbacher Führung durch Lukas Ried in der 14. Minute nicht unverdient. Der Königsbrunner Angriff blieb harmlos. Zu Beginn der zweiten Hälfte kam Wiggensbach besser ins Spiel. Das 0:2 in der 47. Minute durch Tobias Peter nach einer Ecke, war ein Geschenk der unaufmerksamen Abwehr. Erst danach ging ein Ruck durch die Mannschaft. Jetzt wurde plötzlich entschlossener und mit mehr Zug nach vorne gespielt. Und prompt erzielte der fleißige Abdullah Kücük den Anschlusstreffer (52.). Danach gab es noch einen Pfostentreffer für den FCK und ein Tor durch Manuel Hampp wurde wegen Abseits nicht anerkannt. Gerade als Königsbrunn den Druck erhöhte, lief das Team wieder in einen Konter und so hieß es am Ende 1:3. Den letzten Treffer erzielte Jonas Roth in der 80. Minute. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Lukas Ried (14.), 0:2 Tobias Peter (47.), 1:2 Abdullah Kücük (52.), 1:3 Jonas Roth (80.)

Rot: Maximilian Wieder (90.+2/FC Wiggensbach)

Eine schwarze erste Halbzeit hatte die SpVgg Lagerlechfeld erwischt. Von der Heimstärke, mit der das Team in der Aufstiegssaison die Hans-Winkler-Sportanlage in eine Festung verwandelt hatte, war zunächst wenig zu sehen. Bereits zur Halbzeit lagen die Lechfeldkicker durch Tore von Robin Conrad (7.), Martin Singer (29.) und einem Eigentor von Mario Pachera mit 0:3 zurück. Aber in der zweiten Hälfte zeigten sie wieder ihre moralische Stärke. In der 55. Minute erzielte Dauerbrenner Simon Wilde den Anschlusstreffer. In der 62. Minute war es dann Kevin Heinz, der mit dem 2:3 die Gastgeber wieder hoffen ließ. Und mit dem 3:3 durch Ivan Mamusa (86.) schien alles wieder im Lot. Aber nur drei Minuten später stellte Kaufbeurens Jonas Ruf die Allgäuer Führung wieder her. In der zweiten Minute der Nachspielzeit fiel dann sogar noch das 3:5 für die Allgäuer durch Bora Imamogullari. (Knöchel) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Lukas Nartschick (Augsburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Robin Conrad (7.), 0:2 Martin Singer (29.), 0:3 Mario Pachera (36. Eigentor), 1:3 Simon Wilde (55.), 2:3 Kevin Heinz (62.), 3:3 Ivan Mamusa (86.), 3:4 Jonas Ruf (89.), 3:5 Bora Imamogullari (90.+2)

Im ersten Spiel der neuen Saison feierte der TSV Babenhausen einen 4:2-Auswärtserfolg beim TV Weitnau. Der Einstand des neuen Trainers Simon Fischäß ist damit gelungen. Bereits zur Halbzeit lagen die Fuggermärktler dank der Treffer von Sebastian Schwegle (9.) sowie Fatih Ademi (24./27.) komfortabel mit 3:0 in Führung. Kurz nach Wiederanpfiff stellte Ademi mit seinem dritten Tor auf 4:0 (49.). Der Aufsteiger aus Weitnau gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch zwei Treffer von Daniel Socher (53., 88.) noch auf 2:4 heran. Mehr als Ergebniskosmetik war dies allerdings nicht. (pmi) Lokalsport NU

Schiedsrichter: Jakob Hanser (Buching) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Sebastian Schwegle (9.), 0:2 Fatih Ademi (24.), 0:3 Fatih Ademi (27.), 0:4 Fatih Ademi (49.), 1:4 Daniel Socher (53.), 2:4 Daniel Socher (88.)

Der SV Egg an der Günz traf auf den SVO Germaringen. Vor 213 Zuschauern in der Günztal Arena brachte Timo Wörz die Gäste in der 43. Minute mit einem präzisen Schuss aus kurzer Distanz in Führung. Trotz mehrerer Chancen blieb es beim 0:1, ein spannendes Duell ohne weitere Tore.

Schiedsrichter: Antonio Vasiu (Stadtbergen) - Zuschauer: 213

Tor: 0:1 Timo Wörz (43.)

Merings neuer Spielertrainer Thilo Wilke (rechts) feierte einen klaren 4:0-Sieg gegen die SpVgg Langerringen (links David Breuer). – Foto: Rudi Fischer