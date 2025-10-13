Kauczinski und Lauth sehen 1860-Coup im Top-Spiel

Für ganz andere Schlagzeilen sorgt weiter der TSV 1860 II. Mit dem 2:0-Heimsieg gegen den direkten Verfolger TSV Landsberg verteidigte die U 21 der Löwen die souveräne Tabellenführung. Während der Woche hatte Assistent Vincent Saller das Team auf das Spitzenspiel vorbereitet. Jetzt kehrte Alper Kayabunar von den Profis zu den „Amateuren“ zurück und stand am Freitagabend als Coach an der Außenlinie.

Unter den Zuschauern befanden sich unter anderem der neue Cheftrainer Markus Kauczinski und Ex-Nationalspieler Benny Lauth. Sie sahen klar überlegene Gastgeber, die nur etwas Probleme in der Anfangsviertelstunde hatten. Für die Tore des Tabellenführers sorgten Emre Erdogan (17.) und Noah Klose (71.). „Ich bin stolz auf die Mannschaft, wir hatten einen Plan und den hat die Mannschaft sehr gut umgesetzt“, lobte Kayabunar den spielstarken Nachwuchs des Drittligisten. Dagegen gab es bei den Verlierern eine erstaunliche Erkenntnis. „Die Niederlage ist verdient und ich nehme sie auf meine Kappe. Ich habe die Jungs nicht gut genug auf den Gegner vorbereitet“, bedauerte der Landsberger Trainer Christoph Rech.

Beim FC Ismaning stellte sich die Frage, wie hat die Mannschaft das 1:7-Debakel vom letzten Spieltag in Landsberg verkraftet. Aktuell erfolgte das große Aufatmen beim früheren Regionalligisten. Das Team von Jacky Muriqi rehabilitierte sich mit dem 3:2-Heimsieg gegen den FC Sturm Hauzenberg. Dabei hatte Schiedsrichter Marlon Weid viel Arbeit, denn gleich drei Akteure folgen vom Platz.