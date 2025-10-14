Kauczinski treibt 1860 München an – Niederlechner lobt Löwen-Youngster

Zweite Einheit des TSV 1860 München unter Kauczinski: Volland trainierte separat, Niederlechner und ein Junglöwe stachen heraus. Der Ticker von der Grünwalder Straße.

Update, 14. Oktober, 12 Uhr: Das öffentliche 1860-Training ist rum: Zum Abschluss sammelten sich die Löwen noch einmal. Ein paar Takte des Trainers, am Ende Applaus. Die Stimmung etwas aufgelockert. Es riecht alles etwas nach Aufbruch, als die ersten Spieler Richtung Kabine trotten und den anwesenden Fans noch das ein oder andere Foto ermöglichen.

Ein paar Spieler um Florian Niederlechner bleiben im Anschluss noch ein paar Minuten auf dem Rasen: Ein paar letzte Torabschlüsse. Gegen bislang ungeschlagene Duisburger müssen die Chancen, die 1860 bekommt, auch sitzen. Mit neun Gegentoren stellt der MSV die zweitbeste Defensive der 3. Liga.

Update, 14. Oktober, 11:30 Uhr: Jetzt kommt’s bei 1860 München auch auf die Führungsspieler an. Kommunikativ hervor tut sich vor allem Florian Niederlechner. Immer wieder muntert der Löwen-Stürmer auf und treibt vor allem die jüngeren Spieler an. Bei der aktuellen Übung besonders auffällig: Emre Erdogan. Der 18-Jährige war beim Bayernliga-Spitzenspiel gegen Landsberg der auffälligste Mann. Heute lobt und pusht ihn Niederlechner immer wieder.

Kevin Volland trainiert größtenteils individuell – Markus Kauczinski fordert Tempo

Update, 14. Oktober, 11:18 Uhr: In zwei Gruppen teilt Markus Kauczisnki die Löwen zur ersten Einheit. Pässe, Abschlüsse, doch alles zum Start etwas ungenau. Der neue 1860-Trainer redet viel, unterbricht mehrmals, und fordert stets mehr Tempo. Aber: Er lobt auch, wenn Engagement und Genauigkeit stimmen. Wird es zu gemütlich, gibt es Ansagen: „So Männer. Auf geht's. Labert nicht so viel.“

Inzwischen ist Kevin Volland übrigens nicht mehr bei der Mannschaft. Der Offensivmann trainierte zunächst individuell, ehe er den Rasen Richtung Kabine verließ.

Kauczinski sammelt die Löwen: Gute Stimmung zum Start beim TSV 1860 München

Update, 14. Oktober, 10:35 Uhr: Zunächst die Torhüter, dann alle Löwen gemeinsam – angeführt von ihrem neuen Dompteur – betraten den Rasen an der Grünwalder Straße. Lockerer Aufgalopp, ein bisschen Danteln. Die Muskeln und den Geist wecken nach der Katerstimmung der vergangenen Wochen. Die Stimmung zum Start, dem Wetter entsprechend gut.

Nach dem lockeren Warmwerden ruft Markus Kauczinski seine Mannschaft zusammen. Ein paar Takte, und dann wird sich ordentlich aufgewärmt. Mit an Bord bislang bei jeder Einheit: Kevin Volland. Der 1860-Hoffnungsträger ist für das Spiel gegen Duisburg – nach letztem Stand – aber eher keine Option.

Rückkehrer betritt als Erstes den Rasen beim TSV 1860 München

Erstmeldung, 14. Oktober, 10:10 Uhr: Noch ist es ruhig an der Grünwalder Straße 114. Nur die Junglöwen trainieren um kurz nach 10 Uhr und Thomas Dähne dreht die ersten Runden. Der genesene Torhüter ist einer von drei Spielern, die am Sonntag gute Chancen haben, in die Aufstellung des TSV 1860 München zurückzukehren.