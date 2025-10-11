Kauczinski: Mit vollen Akkus ins Löwen-Abenteuer

Er hat Erfahrung, einen Namen, und er sprüht vor Tatendrang. Führt Markus Kauczinski 1860 aus der Krise? Einiges spricht dafür. Er hat eine faire Chance verdient.

Als die Nachricht endlich raus war, als am Donnerstagabend feststand, dass Markus Kauczinski neuer 1860-Trainer wird, quollen die Fanforen gefühlt über. Zwölf lange Tage seit der Entlassung von Patrick Glöckner hatten ein Ende – und zwischen Erleichterung und Anerkennung schwang hier und dort auch Enttäuschung mit. Kauczinskis größter Makel war schnell ausgemacht: Er ist nicht die Wiedergeburt von Max Merkel, nicht mal die von Werner Lorant. Auch Michael Köllner hätten einige Fans gerne zurückgenommen, andere wiederum Peter Pacult. Jetzt ist es aber Kauczinski geworden – und das Fehlen des berühmten Stammgeruchs kann auch Vorteile haben.

Kauczinski traut sich – auch das spricht für ihn

Kauczinski tritt sein 1860-Abenteuer unvorbelastet an – und vieles spricht dafür, dass er sich diesen Schritt gut überlegt hat. Er kennt sich aus in der 3. Liga, hat schon viele unterschiedliche Vereine erlebt: den Karlsruher SC, der früher ein etablierter Erstligist war, das wenig aufregende Ingolstadt, den Kultkiezclub St. Pauli, den Traditionsverein Dynamo Dresden – und zuletzt den ruhigen SV Wehen Wiesbaden. Ein schriller Altmeister mit Hang zum Chaos war bislang nicht dabei, doch 1860 ist für jeden Trainer eine Erfahrung. Also sagte Kauczinski zu, als zu Wochenbeginn das Angebot aus München eintraf.

Von dem Profil, das Präsident Gernot Mang früh skizziert hatte, bringt Kauczinski so einiges mit: Erfahrung in der 3. Liga und höher, die Persönlichkeit eines gestandenen Trainers – gleichzeitig aber auch die Gabe, Talente zu fördern wie einst beim KSC (u. a. Hakan Calhanoglu und Lars Stindl). Für seine herausragende Nachwuchsarbeit wurde der 55-Jährige aus Gelsenkirchen-Ückendorf 2015 vom DFB mit dem deutschen Trainerpreis ausgezeichnet. Aber auch handfeste Erfolge hat er vorzuweisen: den Aufstieg mit dem KSC, der beinahe zum Durchmarsch wurde (Relegation kann grausam sein), und einen weiteren mit Wiesbaden. In Dresden lief es nicht ganz so gut: erst Abstieg, dann lange auf Wiederaufstiegskurs. Feiern lassen durfte sich am Ende Alexander Schmidt – ebenfalls ein Ex-Löwe, dem manche Fans eine zweite Chance gewünscht hätten.

Kurzum: Alle Fans zufriedenzustellen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Am Ende kann 1860 froh sein, überhaupt einen Trainer mit Renommee gefunden zu haben. Nicht ohne Grund war die Absageliste lang – und prominent besetzt. Für Kauczinski spricht, dass er sich zutraut, mit Sechzig bis 2027 etwas aufzubauen. Nach längerer Auszeit (seit April 2024) dürften seine Akkus wieder aufgeladen sein. Er wird sie ebenso brauchen wie stabile Nerven. Warum, kann er bei vielen Ex-Löwen in Erfahrung bringen – von Köllner über Schmidt bis zu Peter Pacult.