Kauczinski erklärt 1860-Schlappe in Mannheim und Auswechslungen von Volland und Niederlechner

Mannheim – Der TSV 1860 München geht gegen Mannheim unter. Nach starkem Start – inklusiver Löwen-Führung durch ein Traumtor von Max Christiansen – verloren die Löwen zunehmend den Faden. Zunächst sorgt ein Traumtor von Samuel Abifade für den Ausgleich, ehe Kennedy Okpala durch einen Doppelschlag die 1:3-Pleite besiegelt. Markus Kauczinski war nach dem Spiel um Erklärung bemüht.

„Es fehlt die Konsequenz vor den Toren. Wir haben in der ersten Halbzeit und Anfang der zweiten Halbzeit gute Möglichkeiten, aus denen wir in Führung gehen können“, sagt Kauczinski bei Magenta, der bis auf Torschütze Max Christiansen keine Umstellungen in der Aufstellung vornahm.

Der Löwen-Mittelfeldmann machte beim 1:2 aus Löwen-Sicht derweil keine gute Figur. „Das 2:1 fällt viel zu leicht. Ein einfacher Haken, wir kommen nicht dran und dann rennst du hinterher.“ Es fehle „diese Konsequenz und diese Entschlossenheit, das Tor zu erzielen oder zu verhindern.“

Zugleich sah der Löwen-Trainer auch gute Phasen seiner Mannschaft. Vor allem den ersten 15 Minuten jeder Halbzeit konnte Kauczinski etwas abgewinnen, kritisierte aber fehlende Aktivität und die letzte Konsequenz in der Offensive. „Die letzte Viertelstunde war auch wieder gut. Wir hatten wieder Möglichkeiten, auch im Sechzehner quer zu spielen zu können oder zu schießen. Aus diesen Möglichkeiten müssen wir viel mehr machen. Und wir müssen lernen, unser Spiel durchzuziehen. Das war einfach dann immer wieder zu wechselhaft.“

Markus Kauczsinki äußert sich zu Kevin Volland und Florian Niederlechner

Für die letzten 20 Minuten nahm Kauczinski auch Kevin Volland und Florian Niederlechner aus der Partie, begründete dies aber nicht mit deren Leistung. „Flo hat gerade die Gelbe gekriegt und wir wollten einen neuen Impuls setzen. Kevin ist noch nicht bei 100 Prozent. Es war klar, dass wir ihn irgendwann runterholen müssen.“ Volland feierte erst gegen Duisburg überraschend sein Startelf-Comeback nach überstandener Verletzung.

Insgesamt zog Kauczinski eine ernüchternde Bilanz: „Heute muss man hier nicht verlieren. Wir waren nicht das schlechtere Team. Wir haben starke Phasen gehabt, auch fußballerisch starke Phasen. Für mich ist es (die Niederlage, Anm. d. Red.) hier nicht unverdient, aber unnötig.“ (btfm)