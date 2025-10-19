Kauczinski-Debüt geglückt: TSV 1860 beendet Duisburger Siegesserie

Premiere gegen Spitzenreiter: Neu-Coach Kauczinski beendet die Krise des TSV 1860 und fügt dem MSV Duisburg die erste Niederlage zu. Der Live-Ticker aus Giesing.

Die Löwen, die zu Saisonbeginn als Aufstiegsfavorit gehandelt wurden, stehen nach zehn Spieltagen nur auf Platz 15 der Tabelle und haben mit zwölf Punkten bereits deutlichen Rückstand auf die Spitzenplätze. Der Trainerwechsel von Patrick Glöckner zu Kauczinski soll neuen Schwung in die Mannschaft bringen .

München – Das Grünwalder Stadion wird am Sonntag (16:30 Uhr) zum Schauplatz einer Premiere: Markus Kauczinski feiert sein Debüt als neuer Trainer des TSV 1860 München – und das ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Tabellenführer MSV Duisburg.

Schweres Kauczinski-Debüt: TSV 1860 trifft auf den ungeschlagenen Tabellenführer aus Duisburg

Kauczinski, der erst eine Woche Zeit hatte, um seine Handschrift zu hinterlassen, zeigt sich kämpferisch vor seinem ersten Pflichtspiel: „Wir wollen intensiv sein, eine gewisse Aggressivität gegen den Ball haben und mutig spielen“, erklärte der neue Coach auf der Pressekonferenz. Trotz der kurzen Vorbereitungszeit verspricht Kauczinski den Fans ein spektakuläres Spiel: „Wenn wir umsetzen, was an Idee und Talent drinsteckt, dann können die Leute sich auf ein geiles Spiel gefasst machen.“

Die Aufgabe könnte kaum schwerer sein: Mit dem MSV Duisburg kommt das „Team der Stunde“ nach Giesing, wie Kauczinski den Gegner beschreibt. Die Zebras führen die Tabelle mit 24 Punkten aus zehn Spielen an und sind als einziges Team der Liga noch ungeschlagen.

MSV-Trainer Dietmar Hirsch warnt aber vor dem Trainereffekt: „1860 hat überragende Einzelspieler. Mit einem neuen Trainer kommt oft neuer Schwung in eine Mannschaft.“ Dennoch bleibt der Duisburger Coach gelassen: „Wir schauen in erster Linie auf uns – damit sind wir bisher immer gut gefahren. Wir werden gut vorbereitet sein und werden mit Sicherheit schnell im Spiel feststellen, was Markus Kauczinski vorhat.“

Nur zwei Punkte vor den Abstiegsrängen: Löwen sind unter Druck

Für die Löwen geht es nicht nur darum, sich nach dem Trainerwechsel gut zu präsentieren und zu stabilisieren – es geht auch darum, sich von der immer näher kommenden Abstiegszone zu entfernen. Lediglich zwei Zähler trennen die Münchner von einem Abstiegsplatz. Seit fünf Spielen ist der TSV ohne Sieg (vier Niederlagen, ein Unentschieden).

Mit welcher Aufstellung und in welcher Formation die Löwen auflaufen werden, ließ Kauczinski offen. Sicher ausfallen werden weiterhin Kapitän Jesper Verlaat und Morris Schröter. Auch für Kilian Jakob kommt ein Einsatz zu früh. Ob Kevin Volland nach erlittener Fleischwunde rechtzeitig fit ist, um eine Option für den Kader zu sein, verriet Kauczinski ebenfalls nicht. Anpfiff der Partie ist um 16:30 Uhr im ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße. Wir berichten im Live-Ticker. (mg)