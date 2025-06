Katzwang unterliegt dem ASV Fürth.

Bei hochsommerlichen Temperaturen von Rund 35 Grad im Schatten kam es am gestrigen Sonntag zum beiderseits ersten Testspiel zwischen dem TSV Katzwang 05 und dem ASV Fürth. Sowohl beim TSV Katzwang 05, der sich bereits seit knapp einer Woche in der Vorbereitung befindet, als auch beim ASV Fürth, der am Samstagabend in die Vorbereitung gestartet ist, konnte man - urlaubsbedingt - (natürlich) noch nicht auf die gesamte Mannschaft zurückgreifen. Gespielt wurde in drei Dritteln von je 30 Minuten.

Der Kreisligist aus Fürth begann vom Anpfiff weg mit Offensivpressiung und ließ dem Bezirksligaaufsteiger aus Katzwang wenig Raum zum Spielaufbau. Die ersten Halbchancen entstanden so auch auf Seiten der Gäste. Nach etwas mehr als 20 Minuten war es dann ein Standart aus ca. 22 Metern, den Aydogdu sehenswert über die Mauer direkt zur durchaus verdienten Gäste-Führung verwandelte. In der Folge wurde Katzwang offensiv aktiver und blieb vor allem durch Abschlüsse aus der zweiten Reihe gefährlich. Insbesondere beim Pfostentreffer kurz vor der ersten Drittelpause hatte der ASV aus Fürth Glück.