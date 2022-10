Katzwang gelingt Kantersieg in Stirn

Am gestrigen Sonntag empfing der SC Stirn den Tabellenzweiten vom TSV Katzwang auf dem Waldsportgelände am Haberweg. Nachdem die Nürnberger Vorstädter bis dato lediglich ein Spiel (gegen die SG DJK SC/SV Penzendorf) verloren hatte, war man darauf vorbereitet, dass voller Einsatz nötig sein wird, um Zählbares auf Stirner Seite zu bringen.

So startete die Eberhardt-Elf dann auch mutig in die Partie. Der Gegner wurde hoch angelaufen und damit zu Fehlern gezwungen, die immer wieder zu Balleroberungen für die Gelb-Blauen führten. Leider blieben aber die Abschlüsse zu ungenau oder aber der Gästekeeper war zur Stelle. Dauerhaft konnte man den Druck auf die Gäste nicht aufrecht erhalten und so führte ein schneller Angriff über die linke Seite zum 0:1. Stefan Bielke bekam den Ball scharf serviert und musste nur noch den Fuß hin halten. Wenig davon beeindruckt, suchten die Platzherren anschließend weiter ihr Heil in der Offensive. Mehr als ein deutlich auf Stirner Seite hängendes Ecken-Verhältnis sprang dabei aber nicht heraus. Ungenaue Abschlüsse zum einen, ein klärender Fuß und ein guter TSV-Schlußmann Brian Duscher zum anderen sorgten dafür, dass die Belohnung für die Heimelf ausblieb. Trotz des 0:2 drei Minuten vor dem Seitenwechsel durch Thiem waren die Gäste sichtlich unzufrieden mit dem Verlauf der ersten Halbzeit.