Katze im Tor, mehr Punkte als im ganzen Vorjahr

Concordia Langen II zeigte gegen Altenlingen IV ein Spiel mit allem, was man am Amateurfußball liebt - früher Rückstand, Aufholjagd und sogar eine Katze im Tor. Nach zwei schnellen Treffern der Gäste (Kahle, Schwin) war der Nachmittag eigentlich schon im Eimer, doch Uhlenberg und Escher sorgten kurz nach der Pause für den Ausgleich.

Dass es am Ende trotzdem nicht reichte, lag an Altenlingens Doppeltorschützen Schwin und Kahle, die den Sieg klarmachten. Immerhin: Matti Kahle hat jetzt auch das Toreschießen für sich entdeckt, vergangene Saison noch als verschossener Elfmeter in Erinnerung geblieben, diesmal gleich mit einem Doppelpack auf der anderen Seite.

Und auch Roman Schwin, eigentlich sonst für die Ü32 unterwegs, hat sich in seinem Debüt gleich unsterblich gemacht - zwei Treffer, ein Grinsen, fertig.