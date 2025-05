Katzdorf II verzichtet: Detag Wernberg II ist Kreisklassist

Überraschung in der A-Klasse West II im Spielkreis Cham/Schwandorf. Der SC Katzdorf II, vor dem letzten Spieltag mit drei Punkten Vorsprung Tabellenführer, hat am Donnerstag in einem Schreiben erklärt, das Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen. Damit rückt der TSV Detag Wernberg II, schon sicher Tabellenzweiter, nach und steigt auf direktem Wege in die Kreisklasse auf. Der Rangdritte TV Wackersdorf II darf in der Relegation um den Aufstieg kämpfen.

Im Lager von Detag Wernberg wurden alle Eventualitäten in den letzten Wochen mit Mannschaft und Vereinsführung sorgfältig besprochen. „Sollte es sportlich klappen, würde die Detag-Reserve in die Kreisklasse aufsteigen, auch wenn es sportlich sicherlich ein Abenteuer würde“, wurde da kommuniziert. Als sicherer Tabellenzweiter der A-Klasse West II stellte man sich bei den Lila-weißen allerdings erstmal auf die Relegation ein. Am Donnerstagabend – Zweite und Erste gönnten sich nach dem letzten Training der Saison einen Mannschaftsabend bei Pizza – kam der Anruf von Kreisspielleiter Ludwig Held.



„Tabellenführer und wahrscheinlicher Meister SC Katzdorf II hat in einem Schreiben erklärt, das Aufstiegsrecht nicht wahrzunehmen“, so Held, der somit dem TSV Detag II zum Aufstieg in die Kreisklasse gratulierte. In der versammelten Menge brandete Jubel auf, eine große spontane Feier wurde aus der erfreulichen, überraschenden Nachricht aber nicht, denn schließlich musste ein Großteil am nächsten Morgen zur Arbeit. „Eigentlich hatten wir schon auf die Relegation spekuliert“, meint Wernbergs Spielertrainer Patrick Luff. „Aber uns war auch klar, wenn Katzdorf II zurückzieht, müssen wir aufsteigen. Da geht es halt nimmer, dass du als Nachrücker Relegation spielst“, so der stolze Trainer weiter.



Verdient hat es sich der Senkrechtstarter TSV Detag II allemal. Von 0 auf 100 in vier Jahren, vom Start in der B-Klasse mit einer völlig neuformierten Truppe in zwei Jahren in die A-Klasse, von dieser in zwei Jahren in die Kreisklasse. Diese Vita ist bemerkenswert. Seit zwölf Spielen sind die Köblitzer in der A-Klasse ungeschlagen, bei elf Siegen und nur einem Remis.