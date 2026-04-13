Katz überragt in Kiel – Wolfsburgs U19 feiert souveränen Re-Start Drei Tore des Angreifers sichern klare Verhältnisse nach der Pause von red · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

– Foto: Gerry Grave

Mit einem Auftritt, der Reife und Klarheit ausstrahlte, hat die U19 des VfL Wolfsburg ihren Wiedereinstieg in den Ligaalltag erfolgreich gestaltet. Beim Auswärtsspiel gegen Holstein Kiel setzte sich die Mannschaft von Niklas Bräuer mit 3:0 durch – getragen von einem überragenden Bruno Katz, der alle drei Treffer erzielte und der Partie seinen Stempel aufdrückte.

Der Beginn war zunächst von Hektik geprägt, Wolfsburg brauchte einige Minuten, um Zugriff auf die Partie zu bekommen. Doch mit zunehmender Spieldauer gewann das Spiel der Gäste an Struktur, die Abläufe wurden klarer, die Angriffe zielgerichteter. Immer wieder erspielten sich die Grün-Weißen Möglichkeiten, bis schließlich die verdiente Führung fiel: Katz traf in der 35. Minute und belohnte eine Phase wachsender Kontrolle. Gleichzeitig überzeugte die Mannschaft auch gegen den Ball, ließ kaum klare Aktionen der Gastgeber zu und stabilisierte das Geschehen zunehmend. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich die Begegnung dann in eine klare Richtung. Wolfsburg bestimmte Tempo und Rhythmus, agierte sicher im Aufbau und konsequent im letzten Drittel. Katz erhöhte mit einem Doppelschlag in der 60. und 72. Minute auf 3:0 und sorgte früh für die Entscheidung. Die Dominanz der Gäste war nun offensichtlich, Kiel fand kaum noch Wege, sich aus dem Druck zu befreien.

Bräuer zeigte sich nach Abpfiff entsprechend zufrieden mit der Entwicklung seiner Mannschaft: „Wir hatten nach einer hektischen Anfangsphase immer mehr Kontrolle im Spiel und haben uns die Führung verdient erarbeitet. In der zweiten Halbzeit waren wir dann sehr dominant und haben das konsequent zu Ende gespielt.“ Besonders hob der Trainer die mannschaftliche Geschlossenheit hervor: „Mich freut, wie stabil wir aktuell als Mannschaft auftreten und dass wir auch jüngeren Spielern die Möglichkeit geben können, sich auf diesem Niveau zu zeigen.“ In der Schlussphase nutzte das Trainerteam die klare Führung, um weiteren Spielern Einsatzzeit zu geben, ohne dass die Struktur im Spiel darunter litt. Es war ein Auftritt, der nicht nur durch das Ergebnis überzeugte, sondern vor allem durch die Art und Weise, wie Wolfsburg nach der Pause die Kontrolle übernahm und konsequent ausspielte.