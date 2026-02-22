Katichs Treffer erlöst Flockenbach Der SV Unter-Flockenbach tut sich im Nachholspiel der-Verbandsliga beim VfR Groß-Gerau ziemlich schwer +++ Dann trifft der junge Simon Florian Katich entscheidend. von Jan Zehatschek · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Das Spiel in Groß-Gerau war bei Nebel abgebrochen worden, doch auch im Nachholspiel behielt der SV Unter-Flockenbach beim VfR die Oberhand. – Foto: Dominik Claus - Archiv

Unter-Flockenbach. Die ersten drei Punkte im ersten Spiel 2026 durfte Verbandsligist SV Unter-Flockenbach am Freitag feiern. Die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis gewann das Nachholspiel beim VfR Groß-Gerau mit 1:0 (0:0). Der 21 Jahre alte Simon Florian Katich erzielte in der 66. Minute das Tor des Abends für den Aufstiegsaspiranten.

Timo Ulpins hält seinen Kasten sauber

„Es war ein schweres Spiel“, sagte der SVU-Coach. Denn Groß-Gerau verteidigte stark, machte die Räume eng, verriegelte sein Tor. „5-4-1“, sagte Cambeis, habe der Gegner seine Elf formiert – kaum ein Durchkommen für die Gäste. „Wir haben das Spiel trotzdem gut kontrolliert, aber nur wenig Chancen herausgespielt“, beobachtete der SVU-Coach: „Nach unserem 1:0 hatte Groß-Gerau noch zwei Halbchancen.“ Neuzugang Timo Ulpins im Tor parierte. „Wir müssen noch mehr Tiefe in unser Spiel bringen, vor allem wenn der Gegner kompakt verteidigt“, forderte der SVU-Trainer, dessen Auswahl nach dem zehnten Saisonsieg noch fünf Zähler hinter Spitzenreiter Kickers Offenbach II liegt. Tor: 0:1 Katich (66.). – Schiedsrichter: Kirschner (TSG Mainz-Kastel). – Zuschauer: 100. – Beste SVU-Spieler: Kuhn, Heckhoff, Katich.