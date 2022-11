Kathmann-Doppelpack reicht nicht: Neetze unterliegt Uphusen Der TuS führt zur Pause komfortabel mit 2:0 und kassiert spät den Knockout

Der TuS Neetze lässt weiterhin die Konstanz vermissen, die ihr anhand ihres Kaderpotentials zuzutrauen ist. Im Heimspiel gegen den TB Uphusen blitzte die Klasse der Neetzer einmal mehr auf, um am Ende doch mit 2:3 als Verlierer vom Platz zu gehen.

Nach einem Doppelpack von Tim Kathmann schien die Begegnung zu Gunsten der Hausherren zu laufen (8., 23.). Uphusen ließ sich durch den Rückstand jedoch nicht aus dem Konzept bringen und blieb dran. Nachdem Ouly Magouhi den Anschluss erzielte (56.), legte Sedat Yücel blitzschnell den Ausgleich nach (59.). In der Nachspielzeit markierte Rasho Chicho den Lucky-Punch (90.+3). Der TuS muss in der kommenden Woche bei Lindwedel Lösungen finden, um nicht tief in den Abstiegsstrudel zu geraten.