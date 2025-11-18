Katharina Frankl wird zur Heldin ‒ BCF-Damen gleichen in der 91. Minute aus

SV Wilting - BCF Wolfratshausen 2:2 (2:1) – Mit einem Punkt im Gepäck haben die Farcheter Landesliga-Fußballerinnen die Heimreise aus Wilting angetreten. „Am Ende bin ich zufrieden“, meinte Coach Raimond Spar, dessen Team zum wiederholten Mal einem Rückstand hinterherlaufen musste und erst ganz spät noch ausgleichen konnte.

Wie bereits häufiger in dieser Saison, wurden die BCF-Frauen gleich zu Beginn etwas überrumpelt. Nach einer Balleroberung schickten die Gastgeber ihre Top-Torjägerin Verena Graf auf die Reise, die flach rechts unten ins Tor von Laura Dessel einschieben konnte (4.). Dann spielte Kristina Schuster im Spielaufbau einen Querpass direkt in die Füße von Graf, die zum zweiten Mal einnetzte (11.). „Da hatte sie einen kurzen Blackout“, meinte Spar. Doch Schuster zeigte umgehend eine Reaktion, zog aus der zweiten Reihe ab und machte ihren Fehler wieder gut (15.). Katharina Frankl und Marie Arndt hätten es bereits in der ersten Halbzeit für ihre mittlerweile drückend überlegene Mannschaft drehen können, sie scheiterten jedoch knapp.