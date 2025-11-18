Katharina Frankl wird zur Heldin ‒ BCF-Damen gleichen in der 91. Minute aus

Die Damen des BCF laufen beim Spiel in Wilting lange einem Rückstand hinterher, bis in der Nachspielzeit Katharina Frankl einnickt.
SV Wilting - BCF Wolfratshausen 2:2 (2:1) – Mit einem Punkt im Gepäck haben die Farcheter Landesliga-Fußballerinnen die Heimreise aus Wilting angetreten. „Am Ende bin ich zufrieden“, meinte Coach Raimond Spar, dessen Team zum wiederholten Mal einem Rückstand hinterherlaufen musste und erst ganz spät noch ausgleichen konnte.
Wie bereits häufiger in dieser Saison, wurden die BCF-Frauen gleich zu Beginn etwas überrumpelt. Nach einer Balleroberung schickten die Gastgeber ihre Top-Torjägerin Verena Graf auf die Reise, die flach rechts unten ins Tor von Laura Dessel einschieben konnte (4.). Dann spielte Kristina Schuster im Spielaufbau einen Querpass direkt in die Füße von Graf, die zum zweiten Mal einnetzte (11.). „Da hatte sie einen kurzen Blackout“, meinte Spar. Doch Schuster zeigte umgehend eine Reaktion, zog aus der zweiten Reihe ab und machte ihren Fehler wieder gut (15.). Katharina Frankl und Marie Arndt hätten es bereits in der ersten Halbzeit für ihre mittlerweile drückend überlegene Mannschaft drehen können, sie scheiterten jedoch knapp.
„Wir haben es immer wieder versucht, aber uns ist irgendwann die Zeit davon gelaufen“, sagte Spar über Halbzeit zwei. Doch als die reguläre Spielzeit gerade abgelaufen war, flankte die frisch eingewechselte Franziska Moderegger auf den Kopf von Katharina Frankl, die doch noch zum Ausgleich traf (90+1.). Auf Platz vier der Tabelle liegend gehen Spar und sein Team nun „entspannt in die Winterpause“.