Katersonntag ohne Katerstimmung Verlinkte Inhalte Kreisliga A Ost Eschbach Andelsbach

Erntedankfest Niederwihl, Oktoberfeste in Nah und Fern und sicherlich die ein oder andere private Festivität. Auf den super Feiersamstag sollte der grosse Knall am Sonntag folgen. Vorsorglich wurde das Spiel in Beider einvernehmen auf die ungewöhnliche Anstosszeit um 16:30 Uhr gelegt. Der verspätete Anpfiff erwies sich am Ende als Glücksfall und so trafen zwei doch recht motivierte Mannschaften aufeinander, die der recht spärlichen Kulisse ein spannendes Spiel bot.

Bis zur 20. Minute war der Gast spielerisch überlegen und erarbeitete sich ein klares Chancenplus von 5:0. Den Auftakt der Chancenreihe machte Nick Fischer nach 8 Minuten, frei vor dem Tor bekam er den Ball allerdings auf den Standfuss. Weniger steif, nein im Gegenteil, elegant und brasilianisch nahm sich Christian Eschbach der darauffolgenden Möglichkeit an. Mit dem Tanzbein von vergangener Nacht entschied er sich statt Innenseite auf eine elegante Drehung mit der Hacke. Nur wenige Minuten danach folgten drei mehr oder weniger guten Möglichkeiten, genutzt wurde aber auch hier keine. Eschbach kam daraufhin besser ins Spiel und war nun fester Bestandteil des Geschehens. Dank Fabian Leuenberger konnte sogar ein Rückstand nach 27 Minuten verhindert werden, als er den bereits umspielten Isele zur Rettung kam. Nach einer guten halben Stunde konnte Andelsbach aber endlich eine der guten Möglichkeiten zur bis dahin verdienten Führung nutzen. Willmann setzte einen genialen Ball auf Felix Schmidle, der direkt in der Drehung auf das Tor abschloss. SVE Torwart Granacher konnte den Ball nur unglücklich abklatschen lassen. Der parat stehende Tom Jehle nutzte dies zum 0:1. In den letzten 15 Minuten lies sich Eschbach vom Rückstand allerdings nicht imponieren und spielte nach wie vor gut mit, auch deshalb ging es nur mit einer knappen Führung in die Pause.