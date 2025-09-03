Katernberg macht den Fehlstart Speldorfs perfekt

Null Punkte und ein Torverhältnis von 4:10, hinzu kommt das Aus im Niederrheinpokal gegen den SV Biemenhorst – Der Start in die neue Spielzeit missglückte beim VfB Speldorf. Dabei hatte sich der Landesligist noch ordentlich verstärkt im Sommer. Der sportliche Leiter Martin Hauffe nennt die Gründe für den Fehlstart.
0:2 beim FC Kray, 2:5 im Heimspiel gegen den SV Scherpenberg und 2:3 bei der DJK Sportfreunde Katernberg: Das sind die Ergebnisse der ersten drei Liga-Partien von Speldorf. Den Start haben sich die Verantwortlichen des Landesligisten sicherlich anders vorgestellt. Nun muss die Mannschaft zusammen mit ihrem Trainer, Dimitri Steininger, versuchen den Kopf aus der Schlinge zu ziehen.
Hauffe sah allerdings keine von Grund auf schlechten Auftritte seines Teams. "Jedes Spiel hätte auch in unsere Richtung kippen können. Im ersten Spiel gegen Kray können wir zum Beispiel 2:0 führen. Dann geht das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung", sagte er dem Reviersport. Weiter führte er aus: "Wir machen die Tore einfach nicht und verteidigen im Kollektiv nicht gut. Deswegen verlieren wir dann auch verdient. Gegen Katernberg war die Leistung auch nicht gerade gut. Trotzdem halten wir lange mit und verlieren am Ende etwas unglücklich."
Gegen Scherpenberg führte der VfB zwischenzeitlich mit 2:1 durch einen Doppelpack von Yassin Merzagua, jedoch hielt diese Führung nicht lange. Gegen Katernberg zeigte seine Truppe Kampfgeist und kam nach einem 0:2-Rückstand noch zurück. Der Gegentreffer zum 2:3-Endstand in der Nachspielzeit war der schlussendliche Genickbruch.
Der neu gestaltete Kader Speldorfs benötigt wohl noch etwas Zeit um sich einzuspielen. "Die Saison ist noch lang. Die Mannschaft ist insgesamt noch sehr jung. Unser Altersdurchschnitt liegt bei unter 23 Jahren. Das ist klar, dass die Spieler dann Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Die Vorbereitung verlief auch nicht nach Plan. Wir hatten viele Ausfälle und hätten noch zwei, drei Wochen mehr gebraucht, um uns auf die Saison vorzubereiten. Trotzdem müssen wir da jetzt einfach positiv bleiben", betonte der sportliche Leiter.
Mit Rückschlägen kennen sich Steininger und seine Truppe aus, denn auch schon in der vergangenen Spielzeit kam es zu Sieglosserien von bis zu sechs Spielen am Stück. Zudem kassierte Speldorf in der vergangenen Spielzeit auch hohe Pleiten. Schlussendlich hielt das Team zusammen und endete auf dem elften Tabellenplatz.
Aktuell ist der VfB das Schlusslicht der Landesliga. Um aus dem Tabellenkeller heraus klettern zu können benötigt die Mannschaft nun Punkte. Die nächste Möglichkeit diese zu holen ist am kommenden Spieltag. Da geht es gegen die SG Essen-Schönebeck, die mit drei Zählern in die Spielzeit startete.