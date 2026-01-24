Katernberg geht gegen RWE-U19 unter, Kapellen mit 5:0-Gala

Der Landesliga-Sechstplatzierte DJK SF Katernberg hatte mit der U19-Bundesligamannschaft von Rot-Weiss Essen eine hochspannende Aufgabe vor sich, ging im Aufeinandertreffen mit den talentierten Youngstern jedoch baden. Schon nach 45 Minuten war das Team von Sascha Hense 1:6 im Rückstand, im zweiten Durchgang ließ es RWE schließlich ruhiger angehen.

Mit deutlich mehr Schwung darf der SC Kapellen in das erste Ligaspiel des neuen Jahres gehen. Der SCK überrollte den Mittelrheinligisten TuS Königsdorf mit 5:0, wobei der Spielbetrieb am Mittelrhein erst knapp drei Wochen später beginnt und die beiden Teams sich entsprechend zu verschiedenen Zeitpunkten der Vorbereitung trafen. Gleiches galt auch im Kräftemessen zwischen Ratingen 04/19 und dem FC Wegberg-Beeck, was 04/19 letztlich mit 1:2 verlor. Die Sportfreunde Baumberg setzten sich unterdessen mit 3:0 gegen den FC Hürth durch, der SV Blau-Weiß Dingden fuhr das gleich Ergebnis gegen Viktoria Goch ein.