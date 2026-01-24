 2026-01-20T07:14:11.657Z

Allgemeines
Kapellen erzielte 5 Tore gegen den TuS Königsdorf. – Foto: Claudia Pillekamp

Katernberg geht gegen RWE-U19 unter, Kapellen mit 5:0-Gala

Für viele Teams am Niederrhein bleibt noch eine Woche bis zum Wiederbeginn der Pflichtspielphase. So gingen am Samstagnachmittag (24. Januar) schon einige Generalproben über die Bühne.

Der Landesliga-Sechstplatzierte DJK SF Katernberg hatte mit der U19-Bundesligamannschaft von Rot-Weiss Essen eine hochspannende Aufgabe vor sich, ging im Aufeinandertreffen mit den talentierten Youngstern jedoch baden. Schon nach 45 Minuten war das Team von Sascha Hense 1:6 im Rückstand, im zweiten Durchgang ließ es RWE schließlich ruhiger angehen.

Mit deutlich mehr Schwung darf der SC Kapellen in das erste Ligaspiel des neuen Jahres gehen. Der SCK überrollte den Mittelrheinligisten TuS Königsdorf mit 5:0, wobei der Spielbetrieb am Mittelrhein erst knapp drei Wochen später beginnt und die beiden Teams sich entsprechend zu verschiedenen Zeitpunkten der Vorbereitung trafen. Gleiches galt auch im Kräftemessen zwischen Ratingen 04/19 und dem FC Wegberg-Beeck, was 04/19 letztlich mit 1:2 verlor. Die Sportfreunde Baumberg setzten sich unterdessen mit 3:0 gegen den FC Hürth durch, der SV Blau-Weiß Dingden fuhr das gleich Ergebnis gegen Viktoria Goch ein.

Ausgewählte Testspiele vom 24. Januar 2026

Heute, 13:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
0
3
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
ASC 09 Dortmund
ASC 09 DortmundASC 09 Dortmund
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
5
2
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
SSV Merten
SSV MertenSSV Merten
VfB 03 Hilden
VfB 03 HildenVfB Hilden
2
0
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Adler Union Frintrop
DJK Adler Union FrintropDJK Frintrop
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
2
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900
TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900Königsdorf
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
0
5
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
SC Werden-Heidhausen
SC Werden-HeidhausenWe.-Heidh.
SC Velbert
SC VelbertSC Velbert
1
4
Abpfiff
+Video

Heute, 15:00 Uhr
ETB Schwarz-Weiß Essen
ETB Schwarz-Weiß EssenETB SW Essen
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
4
1
Abpfiff

Heute, 16:30 Uhr
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
SV 1909 Otzenrath
SV 1909 OtzenrathSV Otzenrath
5
0
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
SV Lürrip
SV LürripSV Lürrip
5
1
Abpfiff

Heute, 14:30 Uhr
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
FC Wegberg-Beeck
FC Wegberg-BeeckWegb.-Beeck
1
2
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
2
1
Abpfiff

Heute, 15:00 Uhr
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
2
7
Abpfiff

Heute, 16:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
TSV Wachtendonk-Wankum
TSV Wachtendonk-WankumTSV WaWa
6
1
Abpfiff

Heute, 14:00 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
FC Hürth
FC HürthFC Hürth
3
0
Abpfiff

Aufrufe: 024.1.2026, 18:53 Uhr
Markus BeckerAutor