"Katastrophen-Platz": Standards entscheiden Kellerduell

Im Sechs-Punkte-Spiel an der Fährstraße setzte sich der HEBC mit 2:1 beim FC Türkiye durch. Auf dem schwer bespielbaren Rasen – von HEBC-Coach Philipp Obloch als „Katastrophe“ bezeichnet – entwickelte sich eine zähe Partie mit wenigen Torchancen. Beide Teams trafen vor der Pause je einmal den Pfosten, ansonsten dominierten Kampf und lange Bälle, wobei Türkiye bis zu den Gegentoren die spielerisch bessere Elf war.

Nach dem Seitenwechsel nutzte HEBC die Standardsituationen: Jorma Eggers (50.) und Gian Luca Verago (57.) trafen innerhalb weniger Minuten zur 2:0-Führung. „Es war klar, dass das Spiel über Standards entschieden wird“, sagte Obloch. Sein Team habe sich nach Umstellungen deutlich stabiler präsentiert und sei dem dritten Treffer mehrfach nahe gewesen. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Koras für die Gastgeber, zu spät, um die Partie noch zu drehen.

Türkiye-Trainer Tolga Odabas ärgerte sich über die erneuten Nachlässigkeiten: „Wir verschlafen zwei Standards und sind nicht bei den zweiten Bällen – sehr ärgerlich und dumm.“ Offensiv fehlte dem Tabellensiebzehnten der erkrankte Niklas Golke, in der Abwehr Kapitän Sahin Taflan.