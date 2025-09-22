"Katastrophen-Platz": Standards entscheiden Kellerduell

Im Sechs-Punkte-Spiel an der Fährstraße setzte sich der HEBC mit 2:1 beim FC Türkiye durch. Auf dem schwer bespielbaren Rasen – von HEBC-Coach Philipp Obloch als „Katastrophe“ bezeichnet – entwickelte sich eine zähe Partie mit wenigen Torchancen. Beide Teams trafen vor der Pause je einmal den Pfosten, ansonsten dominierten Kampf und lange Bälle, wobei Türkiye bis zu den Gegentoren die spielerisch bessere Elf war.
Nach dem Seitenwechsel nutzte HEBC die Standardsituationen: Jorma Eggers (50.) und Gian Luca Verago (57.) trafen innerhalb weniger Minuten zur 2:0-Führung. „Es war klar, dass das Spiel über Standards entschieden wird“, sagte Obloch. Sein Team habe sich nach Umstellungen deutlich stabiler präsentiert und sei dem dritten Treffer mehrfach nahe gewesen. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Koras für die Gastgeber, zu spät, um die Partie noch zu drehen.
Türkiye-Trainer Tolga Odabas ärgerte sich über die erneuten Nachlässigkeiten: „Wir verschlafen zwei Standards und sind nicht bei den zweiten Bällen – sehr ärgerlich und dumm.“ Offensiv fehlte dem Tabellensiebzehnten der erkrankte Niklas Golke, in der Abwehr Kapitän Sahin Taflan.
Obloch lobte insbesondere Debütant Jannik Schoon im Tor sowie Rückkehrer Jannek Wrede, der nach Bänderverletzung sofort wieder Verantwortung übernahm. „Ein stabiles Auswärtsspiel, wir waren ein Tor besser“, bilanzierte der HEBC-Coach.
Mit dem Sieg kletterte der HBC auf Rang zwölf (10 Punkte), Türkiye bleibt mit sechs Zählern im Tabellenkeller hängen.
FC Türkiye Wilhelmsburg – HEBC 1:2 (0:0)
FC Türkiye Wilhelmsburg: Goran Mihailovic, Oguz Koras, Metekaan Yilmaz, Beraat Sarikaya, Joel Morkeh, Noah-Ali Musse Osman, Justus Maack (70. Arnold Asenso Hoeling), Abdul Maijd Lengani (55. Amed Ormangören), Abdalla Mountari (60. Fatih Umurhan), Viktor Hugo Cadilhe Branco, Michael Ening (55. Christian Degener) - Trainer: Adil Tolga Odabas
Hamburg-Eimsbütteler BC: Jannik Schoon, Jorma Eggers, Hendrik Diekmann (46. Malte Alexander Wilhelm), Lionel Aloileda Coelestin Edward von Zitzewitz, Janek Wrede, Robert Schick (61. Moses Magens), Christopher Grünewald, Hammed Nawaz (46. Bastian-Marko Stech), Piet Ole Oldag, Tjorven Bastian Dan Köhler (89. Fabian Lemke), Gian Luca Verago (61. Michele Scalzi) - Trainer: Philipp Obloch
Schiedsrichter: Florian Schwarze (Hamburg)
Tore: 0:1 Jorma Eggers (50.), 0:2 Gian Luca Verago (57.), 1:2 Oguz Koras (90.+3)