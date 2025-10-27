„Katastrophaler Tag“ – SC St. Tönis verliert gegen Holzheim

In der Tabelle geht es nach wie vor eng zu. Das ist trotz der sechsten Saisonniederlage der einzig positive Aspekt. Bedenklich stimmt aber, wie einfach der Aufsteiger zu seinen Punkten kam, ohne dessen gute Leistung zu schmälern. Dazu kommt, dass die erwünschten Impulse von der Ersatzbank derzeit ihre Wirkung verfehlen, was den SC in der letzten Saison noch auszeichnete und ein wesentlicher Grund dafür war, dass die Blau-Gelben am Ende Vierter wurden. Die Gemengelage spricht daher für langfristigen Abstiegskampf, sollten sie nicht schnell die Kurve kriegen.

Ein Heber über das Abwehrzentrum ermöglichte Sakaki Ota das frühe 1:0 (2.) und auch beim 2:0 durch Abdelkarim Afkir suchten die Gäste mit Erfolg den Weg durch die Mitte (23.). Beide Treffer standen auch sinnbildlich für das Geschehen auf dem Platz. Holzheim präsentierte sich gieriger, agierte zielstrebiger und hatte auch in Sachen Zweikampfführung Vorteile.

Den Gastgebern gelang auch deshalb nach vorne kaum etwas. Erst nachdem Julian Suaterna-Florez frühzeitig in die Partie kam, lief es besser. Der Kolumbianer bereitete auch den wichtigen Anschlusstreffer durch Morten Heffungs vor (43.). Kohei Nakano hatte noch das 2:2 auf dem Fuß, scheiterte aber an Keeper Johannes Kultscher (45.).

SC nicht zielstrebig genug

Kurz nach der Pause stellte Oguz Ayan durch einen umstrittenen Handelfmeter den alten Abstand wieder her (52.). Der Sportclub gab zwar nicht auf, blieb in seinen Bemühungen aber meist zu umständlich. Hoher Aufwand, wenig Ertrag – gegen einen Gegner, der nochmal zeigte, was Zielstrebigkeit bedeutet. Gegen den aufgerückten SC lief Ayan allein auf Robin Offhaus zu und vollstreckte eiskalt zum 1:4 (61.). Der SC gab nach wie vor nicht auf, kam durch Suaterna-Florez aber nur noch auf 2:4 heran (65.).

Zu allem Überfluss sah Mario Knops kurz vor dem Abpfiff die Rote Karte. „So spielt man nicht im Abstiegskampf, so wie wir begonnen haben. Nach dem frühen 0:1 war alles schon weg, was wir uns vorgenommen haben, und die Mannschaft hat das verunsichert. Das war ein katastrophaler Tag für uns. Mehr hätten wir heute nicht verdient gehabt“.