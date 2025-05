Katastrophale Vorstellung in Tannhausen!

Das Auswärtsspiel in Tannhausen begannen beide Mannschaften recht abwartend geführt. Die Heimelf stand tief und versuchte alles, um unsere Mannschaft vom Tor entfernt zu halten. Die erste knifflige Szene gab es dann nach rund einer Viertelstunde, als Maliqi herrlich zu Feuchter durchsteckte und dieser beim Umrunden des Torhüters von den Beiden geholt wurde. Ein klarer Elfmeter, den der Schiedsrichter aber verwehrte. In der 32.Minute hatte man einen leichten Ballverlust im Mittelfeld und die SGM schaltete sofort mit einem Steilpass um und vor dem Tor konnten die enteilten Stürmer den Ball sogar noch querlegen zum 1:0. Allerdings hielt die Führung nicht besonders lang, denn nach einem verunglückten Rückpass legte Tim Eckstein den Ball perfekt für Severin Blank auf, der den Ball im langen Eck versenkte. Zu Beginn der zweiten Halbzeit hatte Jonas Feuchter gleich die Gelegenheit zur Führung, scheiterte aber an Ganzenmüller. Das Niveau des Spiels nahm nun mehr und mehr ab, wovon die SGM allerdings aufgrund der meist langen Bälle etwas mehr profitierte. Torhüter Marcel Illig konnte sich nach rund einer Stunde gleich mehrfach auszeichnen und hielt den Punkt noch fest. Nach 70 Minuten gab es dann eine schwierige Szene im Unterkochener Strafraum, als Wille zu Boden ging. Dem Schiedsrichter war das wohl auch zu wenig und so ging es ohne Pfiff weiter. In der 83.Minute passierte doch das 2:1, als ein Freistoß von der Mittellinie bis fast an den 5-Meter-Raum segelte und Rief den Ball per Kopf reinmachte. Nur zwei Minuten später wurde man nach einem Fehlpass ausgekontert und kassierte sogar noch das 3:1, was auch dem Endstand gleichkam. Insgesamt eine sehr schwache Vorstellung unserer Mannschaft in allen Bereich. Taktisch, kämpferisch und individuell fußballerisch. Glückwunsch nach Tannhausen zum verdienten Sieg.