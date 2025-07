Katastrophale Rückrunde wirft SV 07 Aich zurück

Vorbereitung mit Tradition und Derbycharakter

Trotz des ernüchternden Saisonendes richtet sich der Blick bereits auf die Vorbereitung zur neuen Spielzeit. Traditionell nimmt der SV 07 Aich wieder am prestigeträchtigen Sennerpokal teil – ein Turnier, das regelmäßig zahlreiche Zuschauer und regionale Aufmerksamkeit auf sich zieht. Hinzu kommt ein emotional aufgeladenes Vorbereitungsspiel gegen die SG Aichtal. „Wie jedes Jahr der Sennerpokal und das direkte Derby gegen die SG Aichtal“, benennt Hanjalić die Höhepunkte der Sommermonate.

Klares Ziel: Zurück in die Kreisliga B

Die Marschrichtung für die kommende Spielzeit ist klar formuliert. Die Mannschaft will sich für die Qualifikationsrunde zur Kreisliga C in Stellung bringen und dort die Weichen für die Rückkehr in die Kreisliga B stellen. „Aufgrund der Qualifikationsrunde zur Kreisliga C definitiv eine Platzierung gleichbedeutend mit der Teilnahme zur Kreisliga B“, stellt Hanjalić unmissverständlich klar. Der Blick geht also nicht zurück, sondern nach vorne – mit klarem sportlichem Anspruch.