„Katastrophale Rückrunde" trübt Saisonbilanz bei Ay-Yildizspor Platz acht in der Bezirksliga klingt solide – doch bei Ay-Yildizspor Hückelhoven herrscht Ernüchterung. Vereinschef und Co-Trainer sprechen offen von einer „katastrophalen Rückrunde". Woran es haperte. von RP / Herbert Grass · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Es war eine durchwachsende Rückrunde für Rafael und sein Team – Foto: Ahmet Eken

Mit Tabellenplatz acht schließt Ay-Yildizspor Hückelhoven die Spielzeit 2025/26 in der vierten Staffel der Bezirksliga ab. Eigentlich gar nicht so schlecht, bedenkt man, dass die „Sonne-Mond-Sterne-Kicker“ erst 2024 als Heinsberger A-Liga-Vizemeister aufgestiegen sind. Doch die Lage ist komplexer, als es scheint.

Offensiv zu harmlos „Wir haben keine gute Saison gespielt“, machen sowohl Vereinschef Sinan Igdemir als auch Co-Trainer Emrah Bayrak ihrem Unmut auf die Frage nach ihrer persönlichen Saisonbilanz Luft: Von einer gar „katastrophale Rückrunde“ sprechen die beiden. „Da hatten wir zu Saisonbeginn deutlich andere Ziele, wollten unter die ersten fünf der Tabelle“, meint der Vorsitzende Igdemir. Und Co-Trainer Bayrak führt weiter aus: „Wir hatten viele Ausfälle zu beklagen. So unter anderem Stammtorwart Sven Krimp, der wegen eines Bandscheibenvorfalls schon seit Wochen nicht mehr spielt. Leider haben wir auch zu viele Sperren hinnehmen müssen. So ist uns auch in einigen Spielen der beste Torschütze Mehmet Yilmaz (12 Saisontore, Anm. d. Red.) ausgefallen. So wurde Trainer Orhan Özkaya hin und wieder zum Spielertrainer, und das mit 47 Jahren.“ Das spiegelte sich in der Torausbeute wider: Mit nur 42 erzielten Toren war Ay-Yildizspor das geteilt schwächste Offensiv-Team dieser Saison.

Trotz all dieser Widrigkeiten präsentierte sich Ay-Yildizspor in der Hinrunde noch ganz passabel. Tabellenplatz fünf mit 23 Punkten (sieben Siege, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen) und einem Torverhältnis von 29:24 konnten sich noch sehen lassen. Auch Konkurrent Germania Hilfarth zollte damals Respekt. Bei der Germania gewann Hückelhoven am 14. Spieltag nämlich mit 2:1. Dabei musste es schon früh einen Platzverweis hinnehmen und geriet in der zweiten Halbzeit durch einen Foulelfmeter sogar mit 0:1 in Rückstand. Aber Ay-Yildizspor gab nicht auf, schaffte in der 89. Minute durch einen verwandelten Foulelfmeter von Rafael nicht nur das 1:1, sondern spät in der Nachspielzeit durch Abdelrahim Latiris sogar noch den 2:1-Siegtreffer. Auf guten Auftakt folgt Negativserie Im Februar gelang mit dem 1:0-Heimsieg gegen den SC 09 Erkelenz zwar ein gelungener Auftakt in die Rückrunde, dem dann aber teils deftige Niederlagen folgten. So verloren die Hückelhovener 1:6 in Richterich, 0:4 in Oidtweiler, 0:3 gegen Mariadorf und 2:5 in Eicherscheid, dem späteren Meister und Aufsteiger in die Landesliga. Dabei hatte man in der Hinrunde gegen die Germania zu Hause noch denkbar unglücklich 2:3 verloren. Die punktarme Rückrunde nahm weiter ihren Lauf, wurde nur eindrucksvoll unterbrochen durch einen 3:2-Sieg beim Vizemeister SV Kohlscheid.