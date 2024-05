Katastrophale 10 Minuten

Die SG Wyhl/Endingen III musste am Sonntagabend bei der SG Freiamt-Ottoschwanden III antreten. Nach guten ersten 30 Minuten, musste man binnen 10 Minuten 4 Gegentore schlucken. Somit war das Spiel zu Gunsten der Hausherren entschieden. Nach dem 5:2 Hinspielsieg für das Flaggschiff, musste man sich nun mit dem gleichen Ergebnis geschlagen geben.

Bereits nach drei Spielminuten konnten die Hausherren in Front gehen. Nach einem kapitalen wie unnötigen Ballverlust zentral vor dem 16er, konnte Noah Scheer das frühe 1:0 erzielen. Die Gäste schüttelten sich kurz und konnten den Ausgleich erzielen (10.). Jannick Groeger spielte einen vertikalen Zuckerpass auf Philipp Herbstritt, welcher nun allein auf weiter Flur war. Er lief auf den gegnerischen Keeper zu, schaute ihn aus und schob den Ball locker ins linke Toreck. Mitte der ersten Hälfte brach Manuel Asal durch. Auch er lief alleine auf den Torwart zu, doch sein Schuss rauschte knapp am Pfosten vorbei. Danach begannen, die angesprochenen desaströsen 10 Minuten. Nach einer Unstimmigkeit im Kopfballduell, war ein SG F-O-Angreifer der Nutznießer. Fabio Reinbold konnte das Gastgeschenk schlussendlich im Gehäuse unterbringen – 2:1 (36.). Das 3:1 sollte nicht lange auf sich warten. SG W/E Schlussmann Marco Krüger konnte noch zunächst reaktionsschnell parieren, doch Aaron Burster wurde von der Defensive laufen gelassen. Dieser konnte den Ball dann gemütlich über die Linie drücken (43.). Das 4:1 mit dem Pausenpfiff war ein weiterer Nackenschlag.

Direkt vom Anstoß weg konnten die Gastgeber das 5:1 erzielen. Dominik Meixner fiel der Ball vor die Füße und er sagte – Dankeschön. Schade, das die Partie so leichtfertig aus der Hand gegeben wurde. Andererseits muss man auch erwähnen, das die Hausherren ihre Mannschaft mit 3-4 Jungs aus der zweiten bzw. ersten Mannschaft aufgefüllt haben. Legitim, aber machte es für uns natürlich nicht einfacher. Zudem haben bei uns 2-3 wichtige Spieler gefehlt…

Nach dem 5:1 konnte man das Spielgeschehen wieder etwas beruhigen und mit besserem Passspiel etwas Druck vom eigenen Gehäuse nehmen. In der 68.Spielminute war es dem Flaggschiff zumindest vergönnt, das schönste Tor des Tages zu schießen. Ein Eckball wurde in den Rückraum geklärt. Aus ca. 22 Metern nahm Martin Schmidt das „Ding“ mit dem Vollspann. Der Ball schlug im rechten Giebel, natürlich unhaltbar, ein. Die Gäste wehrten sich und kämpften. Dennoch kamen die Schwarzwälder immer wieder gefährlich vor das Kaiserstühler Tor. Insbesondere Noah Scheer versuchte es immer wieder mit Einzelaktionen. Diese waren stark, aber sein Abschluss (zum Glück) nicht ! So blieb es schlussendlich beim 5:2. Der unauffällige Schiedsrichter hatte mit der fairen Partie vor guter Kulisse keinerlei Probleme.

Fazit

Nach guten ersten 30 Minuten ging das Spiel, wie erwähnt, in die Binsen. Kollektives „Versagen“ gepaart mit einem guten Gegner, der in dieser Phase eine 100% Effizienz an den Tag legte. Doch im zweiten Spielabschnitt konnte sich das Flaggschiff gegen eine noch höhere Niederlage stemmen und das Ergebnis bei einer 3-Tore Niederlage halten. Woche für Woche steht ein veränderter Kader zur Verfügung. Das macht es natürlich schwer Abläufe einzustudieren. Egal, am kommenden Wochenende sind wieder 3 neue Punkte zu vergeben. Nach dem Schiffbruch ist das Flaggschiff gewillt, den Tutschfelder Sportplatz zu entern !

Am Sonntag, 05.05. muss die SG Wyhl/Endingen III bei der SG Broggingen/Tutschfelden/Bombach antreten. Spielbeginn ist um 13 Uhr.

Spielbericht: Stefan Seiter (SV Endingen)