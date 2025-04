»Katastrophal« vs. »Balsam für die Seele«: Kareth jubelt in Prüfening

Enttäuschung herrschte natürlich im Prüfeninger Lager. Spielertrainer Nico Beigang sagte zum Spiel: „Über 90 Minuten war es gar nicht mal unbedingt unverdient für Kareth. Unsere Leistung war katastrophal. In der ersten Halbzeit musste Kareth mit 3:0 in Führung gehen, in der zweiten Halbzeit haben wir es zumindest ordentlich gespielt, uns aber selten dämlich gespielt. Durch Kareths quasi einzigen Angriff in der zweiten Halbzeit haben wir das Gegentor kassiert. So haben wir einen Sieg auch nicht verdient – auch wenn wir in der zweiten Halbzeit klar besser waren, auch einige Chancen hatten und meiner Meinung nach auch ein klares Tor erzielt haben. Aus meiner Sicht war der Ball klar hinter der Linie, aber der Schiedsrichter hat es leider nicht gesehen. Das war einfach zu wenig, Glückwunsch an Kareth zum Sieg“, haderte Beigang mit dem Endergebnis.