»Katastrophal« & »richtig gut«: SCG verpasst Sieg – Feucht ärgert sich

Umkämpftes Spiel, ohne Sieger: Der ATSV Erlangen und der SC Großschwarzenlohe trennen sich torlos. – Foto: Ernst Blank

Der FC Eintracht Münchberg bleibt ungeschlagen. Beim 0:0 gegen Buckenhofen verpassen beide Teams den Lucky Punch. Ebenfalls torlos endet das Duell zwischen Weisendorf und Neuendettelsau. Luft nach oben sieht TSC-Trainer Dieter Kreiselmeier gerade offensiv. Remis enden auch die Duelle zwischen dem ATSV Erlangen und Großschwarzenlohe sowie zwischen Mögeldorf und Feucht. Die Zeidlerkicker führen lange trotz fragwürdiger Schiedsrichterentscheidung, kassieren aber unmittelbar vor Schluss den Ausgleich. Beim SCG hadert Marco Ried mit der Chancenverwertung. Drei Zähler sacken die SpVgg Jahn Forchheim und Quelle Fürth ein. Erste Stimmen zum 8. Spieltag der Landesliga Nordost.

Marco Ried, Trainer des SC Großschwarzenlohe: »Die erste Halbzeit war katastrophal von uns: Keinerlei Bewegung, wenig Intensität, null Überzeugung. Spielerisch war das einfach schlecht. Trotzdem haben wir hinten wenig anbrennen lassen und hatten sogar einen Lattenschuss. In Durchgang zwei waren die ersten 20 Minuten dann richtig gut: Wir waren griffig, haben uns Chancen erarbeitet – aber sie mal wieder nicht gemacht. Wir brauchen einfach zu viele Möglichkeiten. Daran müssen wir ansetzen. Der ATSV war eigentlich gerade in der zweiten Hälfte nur über Standards gefährlich. Wir haben es nach der Pause schlicht verpasst, das Tor machen.

Dementsprechend freut sich Erlangen über den Punkt wahrscheinlich mehr als wir. Das Gute an der englischen Woche ist, dass wir in drei Tagen direkt wieder im Einsatz sind. Gegen Quelle Fürth wartet die wahrscheinlich spielstärkste Mannschaft der Landesliga auf uns. Aber wir wollen uns dort drei Punkte holen.«

Dieter Krantz, Trainer des FC Eintracht Münchberg: »Buckenhofen ist sehr tief gestanden, hat wenig ins Spiel investiert und auf Umschaltmomente gewartet. Wir waren optisch überlegen, uns hat aber die entscheidende Idee gefehlt, um durchzukommen. Die letzten 20 Minuten wurden wild: Beide Teams hatten noch Möglichkeiten zum Lucky Punch. Am Ende müssen und können wir mit dem Punkt leben.« Markus Fischer, Trainer des SV Buckenhofen: »Ein 0:0 der besseren Sorte. Es hätte auch 1:1 oder 2:2 ausgehen können. Münchberg hatte gefühlt 80-90 Prozent Ballbesitz, hat das Spiel immer wieder in unsere Hälfte reingetragen und sich auch in der ersten Hälfte einige Chancen herausgespielt. In der zweiten Hälfte wurden es weniger und wir hatten zwei Hundertprozentige. Eine davon hätten wir nutzen müssen! Aufgrund des Ballbesitzes geht das Ergebnis in Ordnung, auch wenn meine Mannschaft richtig gekämpft hat, jeden Zweikampf angenommen hat und Konter richtig gut ausgespielt hat. Mit etwas Glück hätten wir heute auch drei Punkte mitnehmen können.«

Dieter Kreiselmeier, Trainer des TSC Neuendettelsau: »Kein Gegentor und ein Punkt auswärts, damit können wir heute zufrieden sein. Weisendorf war erwartungsgemäß spielerisch besser und taktisch flexibel. Aber: Wir haben gut dagegen gehalten und bis auf die zehn Minuten nach der Halbzeit waren wir gut organisiert. In den letzten fünf Minuten haben wir uns etwas zu tief hinten reindrücken lassen und hatten einmal Glück. Kritikpunkt ist die Art und Weise, wie wir unsere drei, vier guten Konterchancen ausgespielt haben. Da müssen wir wesentlich mehr daraus machen.«

Feucht kassiert gegen Mögeldorf erst kurz vor Schluss den Ausgleich, doch das 0:1 ärgert die Zeidlerkicker besonders. – Foto: Sportfoto Zink / D.Marr