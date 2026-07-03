Katastrophal soll es bei RW Darmstadt nicht mehr geben

Mehr Konstanz: Trainer Dominik Lohrer (Mitte) strebt mit RW Darmstadt in der kommenden Saison der Verbandsliga Süd wieder eine bessere Rolle an. © Peter Henrich

Darmstadt. Erst herausragend. Dann katastrophal. Schließlich durchschnittlich. So lässt sich die Leistung von RW Darmstadt in der vergangenen Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd charakterisieren. „Es waren drei Phasen, die wir durchgemacht haben“, sagt Dominik Lohrer. Phasen, aus denen der Darmstädter Trainer, in Personalunion auch Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, mit Blick auf die kommende Runde seine Lehren gezogen hat. Was er genau verändern möchte und wen er schon verpflichtet hat, lest ihr bei echo-online (plus).