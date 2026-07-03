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Katastrophal soll es bei RW Darmstadt nicht mehr geben
Die vergangene Saison verlief bei Rot-Weiß Darmstadt in drei Phasen +++ Um ein erneutes Tief zu vermeiden, hat der Verbandsligist seinen Kader besser aufgestellt.
Darmstadt. Erst herausragend. Dann katastrophal. Schließlich durchschnittlich. So lässt sich die Leistung von RW Darmstadt in der vergangenen Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd charakterisieren. „Es waren drei Phasen, die wir durchgemacht haben“, sagt Dominik Lohrer. Phasen, aus denen der Darmstädter Trainer, in Personalunion auch Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, mit Blick auf die kommende Runde seine Lehren gezogen hat. Was er genau verändern möchte und wen er schon verpflichtet hat, lest ihr bei echo-online (plus).