 2026-07-03T10:03:46.518Z

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Katastrophal soll es bei RW Darmstadt nicht mehr geben

Die vergangene Saison verlief bei Rot-Weiß Darmstadt in drei Phasen +++ Um ein erneutes Tief zu vermeiden, hat der Verbandsligist seinen Kader besser aufgestellt.

von Oliver Strerath · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
Mehr Konstanz: Trainer Dominik Lohrer (Mitte) strebt mit RW Darmstadt in der kommenden Saison der Verbandsliga Süd wieder eine bessere Rolle an. © Peter Henrich
Mehr Konstanz: Trainer Dominik Lohrer (Mitte) strebt mit RW Darmstadt in der kommenden Saison der Verbandsliga Süd wieder eine bessere Rolle an. © Peter Henrich

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Darmstadt. Erst herausragend. Dann katastrophal. Schließlich durchschnittlich. So lässt sich die Leistung von RW Darmstadt in der vergangenen Saison in der Fußball-Verbandsliga Süd charakterisieren. „Es waren drei Phasen, die wir durchgemacht haben“, sagt Dominik Lohrer. Phasen, aus denen der Darmstädter Trainer, in Personalunion auch Sportlicher Leiter der Rot-Weißen, mit Blick auf die kommende Runde seine Lehren gezogen hat. Was er genau verändern möchte und wen er schon verpflichtet hat, lest ihr bei echo-online (plus).