Katar: Schauen oder nicht schauen? Fußballfans allen Ortes müssen sich zuletzt die immer gleiche Frage stellen lassen: „Guckst du die WM in Katar?“.

„Kann Spiele nicht gucken, weil mir so viel am Sport liegt“

Tim Stettner, Vorsitzender Kreis Mönchengladbach-Viersen: "Ich schaue es mir nicht an! Die sportliche von der gesellschaftlichen und politischen Frage zu trennen, funktioniert auf dieser Ebene für mich nicht. Und da mir so viel an dem Sport liegt und ich den Wettkampf liebe, kann ich mir die Spiele nicht ansehen, weil ich die Rahmenbedingungen dieser WM nicht akzeptiere. Fußball hat bei uns gesellschaftliche Relevanz als Volkssport Nr. 1 – und schon deswegen eine Vorbildfunktion auch in ethischen Aspekten. Das Streben nach Erfolg und Anerkennung gerät dabei auf immer schiefere Bahnen. Das gilt für alle Gruppen: Sportler, Fans, Vereine und Verbände. Es ist die Kommerzspirale, die hier einmal mehr neue Spitzenwerte an Egoismus, Gier und Ignoranz heraufbeschworen hat. Ich möchte die immer weiter eskalierenden Entwicklungen nicht leicht murrend hinnehmen, nur um mich von der Faszination des Wettbewerbs berauschen zu lassen. Ich hoffe aber, dass das Turnier die positiven Entwicklungen im Land und in der Region weiter bestärkt. Dem deutschen Team wünsche ich das Erreichen des Viertelfinales. Für mehr fehlt mir die Überzeugung. Meine Favoriten sind England und Brasilien – die ungewohnten Bedingungen können aber auch für Überraschungen sorgen."

„Diese WM wird sich komisch anfühlen“

Sylvia Westendorp, Trainerin 1. FC Viersen Frauen: "Als Fußballfan möchte ich, je nach Zeit, einige Spiele der Weltmeisterschaft anschauen. Ich unterstütze damit aber nicht die menschenrechtliche Einstellung und schon gar nicht die Homophobie in Katar. Nur weil man als Zuschauer die Veranstaltung boykottiert, kann man meiner Meinung nach nichts an den Verhältnissen vor Ort ändern. Das hätte im Vorfeld von den verantwortlichen Entscheidungsträgern gemacht werden müssen. Auch wenn sich diese Weltmeisterschaft komisch anfühlen wird, beispielsweise ohne Public Viewing im Biergarten – ich bin gespannt auf die verschiedenen Mannschaften und auf interessante Spiele, mit Überraschungen, die vorher niemand auf dem Zettel hat. Aus Europa favorisiere ich die Niederlande, da ich deren Fußball liebe und hoffe, dass sie es endlich mal schaffen, ihre Qualität auf den Platz zu bringen. Ansonsten schätze ich Brasilien und Argentinien als starke Mannschaften ein, denn sie sind mit guten und technisch versierten Fußballern besetzt. Deutschland bleibt für mich – wie so oft – eine Wundertüte. Ich drücke der Mannschaft natürlich die Daumen, würde mich sehr freuen, wenn sie weit kommt und hoffe auf Marc-André ter Stegen im Tor."

„Bringt den Fußball nicht da hin, wo er nicht hingehört“

Damian Schriefers, Trainer SpVg Odenkirchen: "Es wäre ein super Zeichen gewesen, wenn die großen Fußballverbände vor zwölf Jahren direkt nach der Vergabe an Katar gesagt hätten: Wir tragen das bei den ganzen Missständen in diesem Land nicht mit. Das hätte ich gut gefunden und unterstützt. Bringt den Fußball nicht da hin, wo er nicht hingehört – so sehe ich das. Die WM aber jetzt zu boykottieren, das würde aus meiner Sicht nicht mehr helfen. Zumal weder die Teams, noch die Spieler und auch nicht wir Fans etwas dafür können, dass dieses Turnier nun in Katar gespielt wird. Natürlich hätte ich mir als Fußball-Liebhaber gewünscht, dass die WM woanders ausgetragen wird – das können wir jetzt aber leider nicht mehr ändern. Deshalb freue ich mich als Fan auf den Sport, ohne zu vergessen, dass in Katar viele Dinge kritisiert werden müssen. Aus sportlicher Sicht wird es sicherlich eine spannende WM – insbesondere wenn man auf die deutsche Gruppe blickt. Mit Japan wartet ein sehr unangenehmer Gegner gleich im ersten Spiel, und dann kommt ja auch schon Spanien. Grundsätzlich sehe ich Deutschland aber im Kreis der Favoriten. Gemeinsam mit Brasilien, Argentinien und Frankreich, die meine Top-Drei bei dieser Weltmeisterschaft sind."