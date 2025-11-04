Kasumovic-Brüder treffen – Bruchhausen-Vilsen verliert Aufsteigerduell

Szene aus dem Spiel – Foto: SV Bruchhausen-Vilsen

Ein torreiches Aufsteigerduell erlebten die Zuschauer am 15. Spieltag der Landesliga Hannover zwischen dem SV Bruchhausen-Vilsen und dem TSV Godshorn. Trotz zahlreicher Chancen unterlag Bruchhausen mit 3:5, wobei die Brüder Samir und Almir Kasumovic alle fünf Treffer für die Gäste erzielten. Der SVB verpasste damit die Gelegenheit, im Abstiegskampf Boden gutzumachen, und bleibt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

So., 02.11.2025, 14:00 Uhr SV Bruchhausen-Vilsen SV B-Vilsen TSV Godshorn TSV Godshorn 3 5 + Video Trainer Torsten Klein redete Tacheles nach der Partie: „Es fällt mir schwer, die richtigen Worte für dieses Spiel zu finden. Wir hatten mehr Spielanteile, mehr Torchancen und kassieren am Ende trotzdem fünf Gegentore gegen eine Mannschaft, gegen die man niemals fünf Gegentore bekommen darf. Das ist einfach Wahnsinn.“

Godshorn nutzte seine Chancen konsequent. Samir Kasumovic brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, ehe Nick Plate per Foulelfmeter ausglich. Nur zwei Minuten später stellte Almir Kasumovic auf 2:1, kurz darauf traf erneut Samir Kasumovic zum 3:1-Pausenstand. „Nach dem schnellen Ausgleich kassieren wir kurz vor der Pause das 3:1, was uns wieder zurückgeworfen hat“, so Klein. Auch im zweiten Durchgang zeigte sich Godshorn effizient. Samir Kasumovic verwandelte in der 65. Minute einen Strafstoß zum 4:1, bevor sein Bruder Almir in der 84. Minute das fünfte Tor folgen ließ. Erst in der Schlussphase konnte Bruchhausen-Vilsen das Ergebnis verkürzen: Dennis Böschen traf in der 86. Minute, ehe ein Eigentor von Fabrice Conrad in der Nachspielzeit den 3:5-Endstand herstellte.