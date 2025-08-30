Kastrati warnt und fordert – für SC St. Tönis steht viel auf dem Spiel

Ohne Punkt steht unterdessen der nächste Gegner FC Büderich noch da, der am heutigen Samstag an der Gelderner Straße seine Visitenkarte abgibt. Angesichts der Tabellensituation für beide Mannschaften ein wichtiges Duell, denn der Verlierer würde zumindest für kurze Zeit etwas den Anschluss verlieren. In der abgelaufenen Saison feierte der SC zwei klare Siege gegen die Meerbuscher. Doch angesichts des personellen Umbruchs sind die Karten neu gemischt.

Nicht nur deshalb erwartet Kastrati eine hart umkämpfte Partie: „Der Gegner ist angeschlagen. Das ist immer gefährlich. Und es ist nach wie vor eine gute Mannschaft, die aus meiner Sicht nur in einer Ergebniskrise steckt. Wie vor jedem anderen Gegner haben wir den nötigen Respekt. Aber klar ist auch, dass wir die drei Punkte in St. Tönis behalten wollen. Dieses Spiel ist von großer Bedeutung.“

"Einen schönen Tag"

Die Begegnung findet übrigens im Rahmen der Saisoneröffnung und des Familienfestes des SC um 18 Uhr statt. „Ich hoffe, dass wir mit einem Sieg etwas zu einem schönen Tag beitragen können. Wir sind gut vorbereitet“, so Kastrati.

Gegen Biemenhorst hatte der 46-Jährige phasenweise Einstellung und Mentalität seiner Mannschaft bemängelt. Insbesondere bei den Gegentoren. In Ratingen gab es aus seiner Sicht diesbezüglich nichts zu kritisieren: „Das war echt gut. Das hat die Mannschaft gut angenommen. Unser Spiel war bis auf die letzten Minuten gut. Da waren wir irgendwie platt und da muss auch ich mich als Trainer hinterfragen, woran das liegt.“ Eine gute Mentalität soll auch der Grundstein für ein positives Resultat gegen Büderich sein: „Wir wollen versuchen, das Heft in die Hand zu nehmen. Und ich bin guter Dinge, dass uns das gelingt.“.

Personell lässt sich Kastrati unterdessen nicht in die Karten der Startelf schauen, deutete aber durchaus wieder die eine oder andere Änderung an. Auch die Frage, ob Robin Offhaus oder Tim Schrick zwischen den Pfosten steht, war am Freitag noch offen. Gegen Büderich kommt es auch zum Brüderduell zwischen Mario und Marc Knops. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Philipp Baum, Daud Gergery und Keeper Michael Sperling.